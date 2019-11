Spazio | Hayabusa torna a casa | rientro alla fine del 2020

Spazio : Hayabusa2 ha schierato l’ultimo rover : Hayabusa2 ha schierato il suo ultimo rover, Minerva-II2. Il processo per il rilascio del veicolo è iniziato mercoledì 2 ottobre quando il veicolo principale si è abbassato fino a 1 chilometro dall’asteroide Ryugu, una distanza sufficiente per poter osservare la lenta discesa del rover e per poter registrare informazioni sul campo di gravità. Minerva-II2 – spiega Global Science – è il quarto rover rilasciato da Hayabusa2, i primi due ...