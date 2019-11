Sequestra e violenta per 11 ore prostituta 70enne | arrestato maniaco seriale di 29 anni

Sequestra e violenta per una notte una 70enne - arrestato stupratore seriale : I due si erano conosciuti su un sito di appuntamenti e avevano concordato un incontro per lo scorso 3 novembre

Bologna - Sequestrata e violentata in casa dal marito : “Le ha fatto bere un infuso abortivo” : È finito l'incubo di una 28enne residente a Crevalcore, in provincia di Bologna, tenuta segregata in casa dal marito, che la violentava fino a 3 volte al giorno e la picchiava. Ha anche provato a farla abortire, il tutto con la complicità del padre e del fratello. L'uomo, 32enne di origine marocchina, è stato arrestato.Continua a leggere

Venezia - Sequestra compagna e prova a violentarla : preso marocchino : È finito in manette a Chioggia (Venezia) un 38enne marocchino accusato di sequestro di persona e tentata violenza sessuale. In seguito all'ennesimo litigio, infatti, il nordafricano ha rinchiuso la compagna in casa, cercando più volte di abusare di lei. L'episodio venerdì mattina, quando la coppia di stranieri ha cominciato a discutere all'interno della propria abitazione. La situazione è in breve degenerata, col 38enne che, in preda alla furia, ...

Sequestra la compagna e tenta di violentarla - marocchino arrestato dai carabinieri : I due stavano litigando quando il nordafricano, in preda alla rabbia, ha rinchiuso la donna in bagno, cercando più volte di violentarla. Riuscita a fuggire, la vittima è stata salvata dai carabinieri del nucleo radiomobile, che un'ora dopo hanno arrestato il responsabile Federico Garau ? Luoghi: Chioggia

Como - 13enne Sequestrata e violentata dal vicino di casa ventenne e da un suo amico. Il racconto alla madre - poi gli arresti : Prima è stata sequestrata e poi violentata. È successo il 5 ottobre a una ragazzina di 13 anni, di origine nigeriana, mentre tornava a casa la sera a Como: la giovane ha raccontato di essere stata avvicinata da un ragazzo, 20enne connazionale e suo vicino di casa, che le ha strappato di mano il cellulare. Sperando di riavere il telefonino, lo ha rincorso e raggiunto fino a quando i due non si sono trovati sotto casa del 20enne. Qui la 13enne è ...

Va a un colloquio di lavoro ma è una trappola : ragazza Sequestrata e violentata : Si è presentata a un appuntamento di lavoro che si è poi rivelato fasullo. La donna è stata infatti sequestrata, portata in un hotel a Civitavecchia e violentata. In un momento di distrazione dei due aguzzini, la vittima è riuscita a inviare un messaggio di aiuto a un amico e quest’ultimo ha avvertito la Polizia. Arrestati dagli agenti del commissariato di Civitavecchia, i due stranieri – identificati K.D.M. di 36 anni e B.S., una donna di 42 ...

Napoli - 27enne Sequestra la figlia e picchia l'ex compagna per 12 ore - poi la violenta. Arrestato : Un 27enne è stato Arrestato nel Napoletano, a Varcaturo, con l'accusa di violenza sessuale, sequestro di persona e stalking. L'uomo ha segregato nella sua auto per 12 ore l'ex compagna e sua figlia. Mentre guidava senza meta per la città, il 27enne ha picchiato selvaggiamente la donna, davanti alla

Napoli - Sequestra in auto per dodici ore la ex e poi la violenta. Fermato 27enne : Ha tenuto per 12 ore prigioniera in auto la sua ex compagna, insieme alla figlia di due anni, prima di tornare a casa e violentarla. In manette è finito un uomo di 27 anni residente a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Nei confronti dell’uomo il tribunale, settimane prima, aveva emesso un divieto di avvicinamento alla donna, dopo che per mesi l’aveva perseguitata. Le cose sembravano essere tornate alla normalità: la ...