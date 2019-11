Previsioni astrali di lunedì 18 novembre | buona giornata per Toro | Ariete e Acquario

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 15 novembre 2019) Lezodiacali di18prevedono unamolto rosea e positiva per i nati sotto il segno dell', che continua a vivere un momento d'oro nella vita di coppia. Inizio settimana positivo anche per i nati sotto l'e il: due segni zodiacali che in questo periodo daranno una svolta alla loro vita. Lezodiacali per i segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 agosto): fate attenzione a non trascurare l'affetto dei vostri cari, anteponendo gli impegni di lavoro alle esigenze della vostra famiglia. Questo a lungo andare potrebbe penalizzarvi nel rapporto con i vostri familiari. Sagittario (23– 21 dicembre): qualche lite di troppo in famiglia e con i vostri figli potrebbe mettervi di cattivo umore, ma non c'è da preoccuparsi: tutto si sistemerà nel giro di pochi giorni....

zazoomblog : Previsioni astrali di sabato 16novembre: giornata positiva per Leone Cancro e Pesci - #Previsioni #astrali #sabato - Affaritaliani : Oroscopo di oggi: previsioni astrali segno per segno - Affaritaliani : Oroscopo di oggi: previsioni astrali segno per segno -