Pensione di vecchiaia a 67 anni nel 2021 | l' età non sale

Boeri : 'Tutti in Pensione 4 anni prima della vecchiaia per il dopo Quota 100' : Tito Boeri, professore alla Bocconi di Milano ed ex presidente dell'Inps, è stato ospite della trasmissione "Piazza Pulita" andata in onda ieri sera sul La7, rilasciando una intervista in cui ha parlato di pensioni, spaziando da Quota 100 a quelle d'oro dei sindacalisti. Intervistato dal conduttore Corrado Formigli,Boeri ha spiegato ciò che provò a fare quando era a capo dell'Istituto di Previdenza Sociale Italiano, senza ottenere grandi ...

Pensione di vecchiaia si sale di tre mesi dal 2023 - servirà arrivare a 67 - 3 di età : La Pensione di vecchiaia è la misura che consente il pensionamento ad una determinata età e una volta raggiunta una determinata soglia di contribuzione minima versata. Insieme alla Pensione anticipata, la Pensione di vecchiaia è la misura cardine dell'intero sistema. La Pensione di vecchiaia è collegata alla aspettativa di vita che ha prodotto un incremento di cinque mesi dell'età pensionabile ad inizio 2019. La stessa cosa, stando alle attuali ...

Pensione di vecchiaia : anche nel 2020 si esce con 67 anni di età e 20 di versamenti : Non è difficile comprendere per quale motivo sia così elevata l'attenzione dei lavoratori verso la legge di bilancio 2020 e le proposte di 'flessibilizzazione' nell'accesso alla Pensione. Con le manovre restrittive che si sono susseguite negli scorsi anni (delle quali la legge Fornero è solo l'ultima in ordine di tempo), maturare l'accesso alla Pensione di vecchiaia secondo i criteri ordinari richiede il raggiungimento di requisiti piuttosto ...

Pensione di vecchiaia : quella contributiva è possibile ancora con 5 anni di contributi : Si chiamano contributivi puri i lavoratori che non hanno versamenti di contributi nel sistema retributivo o misto. Sono quelli che hanno iniziato a lavorare ed a versare contributi previdenziali dopo il 1995. Anche a questi soggetti è destinata la Pensione di vecchiaia, ma con regole particolari e diverse da quelle che si applicano per chi ha una anzianità contributiva che parte da più lontano. Di seguito una guida per capire meglio il ...