Navigator Campania | risolte divergenze tra Anpal e Regione | arriva il contratto

Fonte : leggioggi

(Di venerdì 15 novembre 2019) Dopo le numerose proteste per i 471il: nei prossimi giorni saranno assunti daServizi con undi collaborazione fino al 30 Aprile 2021. Lo stabilisce la Giunta Regionale che con una delibera ha risolto letrae la. Nei mesi scorsi i 471 vincitori del Concorsosi erano uniti per chiedere di essere contrattualizzati e prendere servizio nei Centri per l’Impiego interessati alla selezione come tutti i candidati delle altre Regioni. Già a maggio la selezione deisembrava avesse subito un arresto: il Presidente Vincenzo De Luca e l’Assessore al lavoro e alle risorse umane Sonia Palmeri avevano preso posizione sulla convenzionea causa della tipologia contrattuale, che avrebbe fatto ricadere gli aspiranti candidati in stato di disoccupazione al termine ...

ModuliMaggioli : Arriva il contratto per i vincitori del Concorso Navigator Campania. Leggi l'articolo - Raff_Napolitano : @me_azzurra @zengalorenzo ... e credo che non lo troveranno mai. Anche perché una buona parte dei beneficiari non h… - CivicraziaItaly : Navigator campani, L’ANPAL ha comunicato che la Regione Campania ha superato finalmente le resistenze e che finalme… -