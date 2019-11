Maltempo | devastate le cascate di Saturnia | le famose terme sono allagate

Maltempo : campagne devastate dai nubifragi - la mappa dei danni da Nord a Sud : campagne devastate dai nubifragi dal Nord al Sud del Paese con raccolti azzerati e serre abbattute dal Veneto alla Basilicata, dalla Puglia alla Campania, dalla Calabria alla Sicilia. E’ quanto emerge dalla prima mappa dei danni stilata dalla Coldiretti dopo l’ultima ondata di Maltempo che ha investito l’Italia per la quale è scatta la richiesta di verifica dello stato di calamità nelle zone colpite con milioni di euro di danni . In Veneto a ...

Forte Maltempo a Ibiza : alberi divelti e strade devastate [VIDEO] : Violento maltempo ha colpito la Spagna orientale, dove le piogge hanno causato allagamenti in diverse zone del Paese. La regione maggiormente colpita è stata la Catalogna, dove da ieri c’è allerta rossa ed è stata registrata una vittima a causa delle forti piogge. Situazione complicata nelle Baleari, in particolare sull’isola di Ibiza, in particolare, una tempesta ha causato danni e disagi in diverse zone. Un resort è stato ...