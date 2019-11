La compagnia aerea australiana Qantas ha completato un volo di prova di 19 ore tra Londra

International Airlines Group - la società che controlla British Airways - acquisterà la compagnia aerea spagnola Air Europa per 1 miliardo di euro : International Airlines Group (IAG), la società nata nel 2011 dalla fusione della compagnia aerea britannica British Airways con la spagnola Iberia, ha trovato un accordo per acquistare la compagnia spagnola Air europa per 1 miliardo di euro. In un comunicato

La compagnia aerea australiana Qantas ha ritirato tre aerei Boeing dopo avere scoperto la presenza di crepe strutturali : La compagnia aerea australiana Qantas ha ritirato tre dei suoi Boeing 737 dopo avere trovato crepe strutturali sulla forcella che collega le ali alla fusoliera dei mezzi. Qantas ha detto che non ritirerà tutta la sua flotta di Boeing 737,

Secondo l’indagine indonesiana sul Boeing 737 Max precipitato a Giacarta - sia Boeing che la compagnia aerea Lion Air hanno avuto delle responsabilità nell’incidente : Venerdì in Indonesia sono state diffuse le conclusioni dell’indagine sull’incidente del Boeing 737 Max della compagnia aerea Lion Air precipitato il 29 ottobre 2018 in mare poco dopo il decollo da Giacarta: fu il primo dei due grossi incidenti in cui precipitò

Viaggi & Turismo : Vueling è la migliore compagnia aerea ai World Routes Awards 2019 : Vueling si è distinta come la migliore compagnia aerea dei World Routes Awards e ha anche ricevuto la menzione “Highly Commended” nella categoria “Rising Star” concessa da questi stessi premi. L’evento si è tenuto ad Adelaide, in Australia, nell’ambito della 25ª edizione del World Route Development Forum, un appuntamento che riunisce i rappresentanti più rilevanti del settore aereo. Il premio rappresenta un ...

Vueling Padel Cup MSP : la compagnia aerea al fianco della città di Roma per sostenere lo sport : Al via il 5 ottobre la terza edizione del torneo amatoriale più prestigioso di questo sport: sei weekend all’insegna del divertimento per vincere viaggi gratuiti in Europa Per il terzo anno consecutivo, Vueling è l’organizzatore della Vueling Padel Cup di Roma insieme a MSP, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI. La manifestazione sportiva amatoriale, giunta ormai alla sua terza edizione, si conferma come la più prestigiosa tra le ...

Alitalia - ennesimo rinvio : la compagnia aerea vola nell'incertezza : Ancora tutti de definire i dettagli del piano di rilancio della compagnia aerea. Ferrovie dello Stato avrà tempo fino a metà...