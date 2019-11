Inevitabile ultimare il Mose | dice Conte 

Fonte : agi

(Di venerdì 15 novembre 2019) Con ancora davanti agli occhi “la bellezza quasi struggente di una città unica al mondo e insieme i segni della distruzione causata dalla furia dell'acqua e dalla corrosività della salsedine”, in un'intervista al Correre della Sera il premier Giuseppe Conte annuncia che “il Il 26 novembre ho convocato un ‘Comitatone' interministeriale per la salvaguardia di Venezia, nel corso del quale verrà discussa anche la governance per i problemi strutturali della città, come quello delle grandi navi e del” e anticipa anche “il sindaco sarà nominato commissario in relazione allo stato di emergenza che ieri abbiamo deliberato in Cdm”. Dopo la nomina del commissario del, nella figura di Elisabetta Spitz, già al Demanio, al quotidiano di via Solferino che fa notare che manca ancora la nomina del provveditore alle opere pubbliche che è la figura che si occupa dell'intera salvaguardia e ...

