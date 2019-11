Il Consiglio dei ministri ha deciso lo stanziamento di 20 milioni di euro per i primi

Urla e minacce durante il Consiglio dei Ministri. Di Maio : "Noi ce ne andiamo". Schiaffo al Pd : Luigi Di Maio continua a mettere in fibrillazione il Conte bis. Il caso Ilva sfarina il governo giallorosso in Consiglio dei ministri, scrive il Fatto quotidiano in edicola il 7 novembre. Pd e M5S litigano per ore, perché i dem si presentano con un decreto per ripristinare subito l'immunità penale

Luciana Lamorgese : "Revisione del dl sicurezza entro gennaio in Consiglio dei ministri" : “Sul decreto sicurezza ci sono state segnalazioni da parte della Presidenza della Repubblica, io ritengo che bisogna procedere in questi termini e stiamo lavorando su questo ed entro fine anno o al massimo l’inizio del prossimo riusciamo a portarlo in consiglio dei Ministri”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, a margine di una lectio magistralis di Raffaele Cantone alla Luiss, interpellata in merito ...

Ilva - Arcelor alza la posta per restare : 5mila esuberi - scudo penale e risolvere il problema dell’altoforno 2. Consiglio dei ministri fiume : Cinquemila esuberi, il ritorno dello scudo penale e anche una norma ad hoc per ‘tenere in vita’ l’altoforno 2 che rischia di essere spento dalla magistratura. ArcelorMittal pone tre condizioni per non riconsegnare le chiavi dell’Ilva e disimpegnarsi dal rilancio dell’acciaieria più grande d’Europa, lasciando il governo tra meno di un mese con 10.777 operai sul groppone e le società del gruppo che fu della ...

Ilva - concluso il vertice a Palazzo Chigi<br>Consiglio dei Ministri in corso : 16.30 - L'incontro a Palazzo Chigi si è concluso ed è prevista una conferenza stampa per le 17 di oggi, anche se dalle indiscrezioni appare evidente l'intenzione di ArcelorMittal di proseguire per la linea già annunciata nelle ultime ore.10.30 - Potrebbe essere un giorno decisivo quello di oggi nell'ambito della crisi Ilva. Il governo, infatti, incontra a Palazzo Chigi i vertici di ArcelorMittal per discutere della risoluzione ...

Atletica - approvato dal Consiglio Federale l’elenco dei 40 atleti scelti per formare l’élite club per Tokyo 2020 : Al momento la lista conta 40 atleti, di cui 24 uomini e 16 donne, e sono stati previsti fino a ulteriori nove ingressi per completare le staffette È stato approvato dal Consiglio Federale l’elenco degli atleti designati a far parte dell’atletica Élite club 2020, il gruppo di merito azzurro che mette insieme i migliori uomini e donne dell’atletica italiana. Al momento la lista conta 40 atleti, di cui 24 uomini e 16 donne, e sono stati ...

Prorogata emergenza per zone terremotate Consiglio dei ministri varati interventi per altre calamità : Roma - Il Consiglio dei ministri, riunito ormai a notte fonda per il prolungarsi del vertice di maggioranza, ha approvato il decreto per le aree terremotate del centro Italia. L'intento è di dare un po' di ossigeno a Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche, colpite dal sisma del 2016 e dove la ricostruzione procede a rilento. Il provvedimento proroga a dicembre 2020 lo stato di emergenza e introduce ulteriori interventi urgenti per ...

Sisma Centro Italia - Consiglio dei Ministri approva decreto che proroga stato di emergenza : 725 milioni per ricostruzione : Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legge che introduce ulteriori interventi urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nelle zone del Centro Italia colpite dal terremoto del 2016. Tra questi, c’è la proroga fino al 31 dicembre del 2020 dello stato di emergenza per Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, con lo stanziamento di 725 milioni, divisi in 380 milioni per il 2019 e 345 ...

Terremoto - Consiglio dei ministri approva il decreto : stato d’emergenza prorogato al 2020 : Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto sul Terremoto del Centro Italia. Con questo provvedimento si prevede la proroga fino al 31 dicembre 2020 dello stato d'emergenza per i territorio di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dal sisma. Novità anche per la ricostruzione privata e lo smaltimento delle macerie.Continua a leggere

Via libera in Consiglio dei ministri al documento unico di circolazione : Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della pubblica amministrazione Fabiana Dadone, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento in materia di sportello telematico dell'automobilista. Il testo introduce norme di coordinamento tra le disposizioni del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, che ha istituito il documento unico di circolazione e di proprietà per i veicoli assoggettati al ...

Manovra - risposte all'UE entro mercoledì<br>Alle 21 il Consiglio dei Ministri : Aggiornamento ore 18:30 - La convocazione del Consiglio dei Ministri è slittata di due ore: inizialmente era prevista alle 19, ora è stato indicato un nuovo orario, le 21. Evidentemente si stanno prolungando gli incontri a Palazzo Chigi del Premier Giuseppe Conte con le delegazioni dei diversi partiti che aderiscono al governo. Il Presidente del Consiglio incontra in queste ore, separatamente, Luigi Di Maio e una delegazione del M5S, Dario ...

Forti tensioni in vista per il Consiglio dei ministri di questa sera : il punto sulla Manovra : Si prevedono tensioni fra le forze di maggioranza in vista del Consiglio dei ministri di questa sera. Ufficialmente nella riunione si dovrebbe discutere del decreto terremoto e della proposta del ministro Bonafede sul carcere per i grandi evasori, ma il Movimento Cinque Stelle ha tutte le intenzioni di riportare al centro delle discussioni la Manovra economica, insistendo su quei nodi per cui ancora manca l'intesa con il Partito ...

Sulla manovra ancora nessun accordo : 'Necessario Consiglio dei Ministri' secondo Di Maio : La manovra elaborata e resa nota dopo una lunga notte di discussione continua a far discutere il governo, che non trova un accordo sulle principali novità introdotte: limite di uso dei contanti, incentivi ai Pos, Quota 100, aumenti tasse. Quello che sembrava essere un vero accordo programmatico si è rivelato invece un accordo provvisorio "salvo intese", come specificato nel testo della stessa manovra. Ora sta ai protagonisti politici trovare una ...

Manfredonia - il Comune commissariato per 18 mesi dal Consiglio dei ministri : “I clan si erano infiltrati”. È il terzo nel Foggiano in un anno : Il Comune di Manfredonia è stato commissariato per 18 mesi per infiltrazioni mafiose. Il secondo centro più grosso della provincia di Foggia è finito nel mirino del Consiglio dei ministri dopo sei mesi di lavoro della commissione d’accesso. Si tratta del terzo Consiglio comunale affidato alle ‘cure’ di una struttura prefettizia che dovrà rimettere in ordine dopo gli accertamenti del Viminale che ritengono certa ...

Manovra - Consiglio dei ministri approva all’alba “salvo intese” : carcere a evasori - taglio delle tasse sul lavoro e via il superticket : Un lungo e “impegnativo” consiglio dei ministri dà il via libera, salvo intese, a una legge di bilancio da circa 30 miliardi e al decreto fiscale. L’accelerazione arriva a sorpresa, a ridosso di una riunione che avrebbe dovuto approvare solo il Documento programmatico di bilancio da inviare all’Ue. Poi il Cdm dura quasi sei ore. Si discute norma su norma. Passa il superbonus per chi paga con carta di credito, fortemente voluto ...