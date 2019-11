Ex Ilva,sindacati:incontro andato male

"Per nulla soddisfatti" idopo l'al ministero dello Sviluppo Economico sulla vicenda ArcelorMittal. "Non èbene". Così i segretari Cgil, Cisl e Uil (Landini, Furlan e Barbagallo). "La proprietà vuole lasciare la fabbrica", spiegano: urge "avviare un tavolo per trovare soluzioni". Al governo chiedono il "ripristino dello scudo penale per togliere gli alibi ad ArcelorMittal". La "mobilitazione prosegue. I lavoratori non saranno complici dello spegnimento dell'acciaieria".(Di venerdì 15 novembre 2019)