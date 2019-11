Branko Lustig morto | addio al produttore premio Oscar per Schindler’s list e Il

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 novembre 2019), ilcinematografico epere Il Gladiatore è. Aveva 87 anni. Il cordoglio per la scomparsa diè corso subito online nei messaggi di Russell Crowe e Steven Spielberg. “Ho appena letto la notizia della morte di. Ha condotto una vita incredibile. Dall’orrore della Seconda Guerra Mondiale alla gloria dell’Academy. Una volta mi disse: ‘Sei spesso in disaccordo con me, ma sei sempre un amico nei giorni in cui ho bisogno di te’. Sì. Per sempre tuo amico”, è il tweet di Crowe/Decimo Massimo Meridio. “La morte dimi ha spezzato il cuore”, ha dichiarato invece Spielberg. “Quando ci siamo incontrati per la prima volta per discutere di Schindler’sha insistito sul fatto che i suoi riconoscimenti cinematografici fossero irrilevanti e che la qualifica per lavorare al film fosse semplice. ...

