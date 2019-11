American Crime Story | Impeachment Clive Owen sarà Bill Clinton

Fonte : dituttounpop

(Di venerdì 15 novembre 2019)Forse era uno tra i casting più attesi: scoprire chi presterà corpo e volto ae Hillaryperterzo capitolo della saga di Ryan Murphy. Adesso sappiamo intanto chi. L’attore nominato all’Oscar per Closer, al cinema recentemente in Gemini Man, protagonista in tv in The Knick di Cinemax, prossimamenteanche accanto a Julianne Moore nella miniserie Apple Lisey’sprodotta da J.J. Abrams. La miniserie in teoria dovrebbe debuttare negli USA su FX il 27 settembre del 2020, in streaming su HULU nel nuovo spazio appena creato FX on Hulu e in Italia su Foxche finora ha sempre trasmesso la serie. Ma la data potrebbe cambiare perchè le riprese sono slittate da febbraio a marzo. Una modifica spiegata recentemente da Murphy ...

