X019 | Drake Hollow è il nuovo titolo dei creatori di The Flame in the Flood

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 15 novembre 2019) The Molasses, lo sviluppatore del gioco di sopravvivenza del 2016, Thein the, ha svelato la sua ultima avventura durante l', chiamato.Attualmente non ci sono molti dettagli riguardanti questo gioco, ma il sito Web appena pubblicato parla del gioco come un'esperienza action incentrata sulla costruzione di villaggi. Tutto si svolge in un mondo corrotto in cui i giocatori possono collaborare con gli amici per esplorare, raccogliere rifornimenti, combattere mostri e costruire villaggi per proteggere la popolazione locale formata da piccole creature di forma vegetale, i, appunto.L'uscita diè prevista per il prossimo anno su PC ed Xbox One. Di seguito potete dare uno sguardo al trailer mostrato durante l'evento che si è tenuto a Londra.Leggi altro...

