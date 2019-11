Venezia | la marea in calo Conte | «Risarcimenti dino a 5mila euro per privati | 20mila a

Acqua alta a Venezia : domani nuovo picco di marea [DATI e DETTAGLI] : “Raggiunta alle 10.45 una punta massima di 113 cm. domani, 15 novembre, alle 11.20 nuovo picco di 145 cm“: lo rende noto il Centro previsioni e segnalazioni maree della Protezione Civile – Direzione polizia locale del Comune di Venezia sottolineando che “il massimo di 113 cm” è stato raggiunto “a Punta della Salute Canal Grande e di 117cm in mare e a Chioggia città“. Per domani il Centro prevede ...

Venezia : la marea potrebbe raggiungere i 145 cm alle ore 11 : 20 di venerdì 15 novembre : Dopo che l'acqua alta ha sommerso Venezia nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 novembre, nel capoluogo veneto la marea "dovrebbe rimanere su livelli molto alti". Questo è ciò che viene comunicato dal "Centro Previsioni e Segnalazioni Maree" del Comune di Venezia, secondo il quale il picco verrà raggiunto alle 11:20 di venerdì 15 novembre. Il picco è previsto per le 11:20 di venerdì 15 novembre Secondo quanto previsto dal bollettino emesso ...

Venezia in ginocchio - attesa nuova marea : 9.25 E' stata una notte di tregua a Venezia, dopo l'acqua record di martedì notte, che ha devastato la città. Il Copmune ha chiesto il riconoscimento dello stato d'emergenza. Stamane alle 10.50 è attesa una nuova marea di 125 centimetri, mentre domani alle 11.20 se ne prevede un'altra di 140 centimetri. Si tratta di livelli considerati molto alti, ma inferiori ai 187 centimetri che martedì notte hanno provocato l'inondazione di gran parte ...

Tregua dell'acqua alta nella notte - ma a Venezia è attesa una nuova marea : Dopo l’acqua alta record di martedì notte, Venezia si sveglia oggi dopo una notte di Tregua: le previsioni per una nuova ondata di marea nella serata di mercoledì sono state ridimensionate e l’acqua torbida della laguna non è tornata a sommergere calli e campi Veneziani. Secondo il servizio di previsioni del Comune, però, il livello tornerà a salire oggi e soprattutto domani. Per le ...

Acqua alta Venezia : marea e vento in calo nella notte - nuovo picco alle 11 : L’Acqua alta ha concesso una tregua a Venezia: i picchi annunciati in giornata dall’Ispra e dal Centro di previsione delle maree si sono rivelati meno gravi del previsto: 80 cm alle 23:30, con 73 cm a Chioggia e 75 cm a Punta della Salute. Venti stabili o in leggera flessione. Resta al momento confermato l’allarme per la mattinata, con un picco previsto intorno alle 11 a 130 cm. L'articolo Acqua alta Venezia: marea e vento in ...

Maltempo Venezia : l’acqua alta è dovuta a un mix di scirocco e marea : Giornata devastante per Venezia, dove un mix di scirocco e marea ha generato un’acqua alta da record. Un dramma che giunge dopo il violento Ciclone Mediterraneo che ha devastato il Centro Sud. “La situazione di Venezia e’ stata determinata dalla combinazione di due fenomeni: i forti venti di scirocco, con raffiche fino a 100 chilometri orari che stanno soffiano su tutto l’Adriatico, sommati alla marea astronomica” ...

Acqua alta a Venezia - marea record : 1 - 87 metri. Danni nel centro storico e nella Basilica di San Marco. Conte : “Giovedì stato di emergenza” : Venezia è completamente sommersa, con il suo centro storico colpito nei simboli, dalla Basilica di San Marco al Teatro La Fenice, fino alle gondole andate distrutte. L’alta marea ha raggiunto nella notte il record di 1 metro e 87 centimetri – il secondo livello più alto dal 1966 – con raffiche di vento a cento chilometri orari. Questa mattina la città lagunare si è svegliata ancora con il suono ...

Marea record a Venezia - “Situazione drammatica” : 2 morti e danni ingenti - patrimonio culturale in ginocchio [FOTO e VIDEO] : “Siamo di fronte a uno scenario apocalittico su Venezia e tutto il litorale. Uno scenario che ci preoccupa anche per le prossime ore. In montagna sta nevicando e le temperature si stanno alzando. Sono previsti 120 cm di neve, che con lo scirocco stanno facendo prospettare uno scenario come quello dell’alluvione del 2010. Ricordo che in quell’occasione sono stati colpiti 235 Comuni, oltre 10.000 tra cittadini e imprese, ...

Alta marea record - Venezia sott’acqua. Il sindaco : “Centinaia di milioni di danni” : Notte drammatica a Venezia: Alta marea da record, con l'acqua arrivata a 187 centimetri di altezza, ha colpito la città causando ingenti danni e provocando due vittime. Una persona è rimasta fulminata per un corto circuito, un'altra è stata trovata morta in casa, forse per cause naturali. Entrambe vivevano sull'isola di Pellestrina, completamente allagata. L'acqua ha invaso case, alberghi, non si escludono danni alla basilica di San Marco. ...

Basket - EuroCup 2019-2020 : Venezia-Lokomotiv Kuban si disputerà nonostante il problema dell’alta marea : “La drammaticità del disastro naturale che ha colpito la nostra città ha sconvolto tutti noi. L’Umana Reyer stasera scenderà in campo per disputare la partita di EuroCup, competizione europea, con la squadra avversaria già presente qui a Venezia, visto che il rinvio non è stato possibile. Nella gara odierna, la squadra scenderà in campo con il lutto e sarà osservato un momento di raccoglimento, in memoria delle vittime. Si ...

Acqua alta a Venezia : stasera previsto picco di marea di 120 centimetri : Questa sera, alle ore 23.35, è previsto un possibile picco di 120 centimetri a Venezia, secondo quanto comunica il Centro Maree. Domani, 14 novembre, picco massimo previsto 130cm alle ore 10.50. Sono 400 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per fronteggiare l’emergenza Acqua alta in città. Oltre al capoluogo, maggiormente colpite le isole di Lido e Pellestrina. Allagamenti anche nel teatro La Fenice e nella Basilica di San Marco ...