Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 novembre 2019) Donne costrette a partorire in elisoccorso, pazienti in dialisi che devono percorrere centinaia di chilometri per accedere ai trattamenti enei fine settimana. La riorganizzazione della reteera in, ereditata dalla riforma della passata giunta di centro sinistra e sulla quale l’attuale maggioranza sardo-leghista aveva annunciato “tabula rasa” in campagna elettorale, continua a creare disagi e malcontento nella popolazione. Situazioni che hanno spinto la Procura di Tempio Pausania a svolgere verifiche su eventuali ipotesi di reato relative alla sospensione del punto nascita dell’ospedale Paolo Dettori di Tempio, anche se ufficialmente non è stato aperto alcun fascicolo d’indagine. Ma la risposta dei vertici dell’regionale (Ats) è in una circolare, datata 27 settembre 2019, in cui si intimano i dirigenti sanitari, il ...

Noovyis : (Sardegna: ospedali chiusi, personale carente e servizi scarsi. Azienda sanitaria a dipendenti: “Assolutamente viet… - valerio_cuccuru : @OGiannino Il problema che vede @peppeprovenzano è che se togli scuole,servizi,ospedali e posti di lavoro ad aree… - ferpress : #Sardegna: accordo Stato-Regione. 1,6 mld per grande piano infrastrutturale che colmerà gap in termini di #strade,… -