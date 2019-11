Quello che c’è da sapere sulla passeggiata spaziale di Luca Parmitano

Fonte : wired

(Di giovedì 14 novembre 2019) (foto: Esa/Nasa) Era stato annunciato come uno dei momenti clou della sua missioneBeyond, e ora il momento è arrivato. Venerdì 15 novembre, dalle ore 13:05, il comandante della Stazioneinternazionale, l’astronauta siciliano dell’Esa, insieme al collega della Nasa Andrew Morgan, darà il via a una complessa serie di passeggiate spaziali. La più complessa mai vista nello Spazio, ricordando le parole stesse di, poco prima di ripartire alla volta della Stazioneinternazionale. Serie di Eva (attività extraveicolari) di questa complessità, ricordano le agenzie spaziali americana ed europea, non si vedevano dia tempi delle attività di manutenzione svolte per il telescopioHubble. E se quest’ultimo era stato progettato per essere riparato in orbita così non è per l’oggetto delle prossime passeggiate spaziali ...

