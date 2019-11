Pescara, marocchino aggredisce senza tetto e la stupra: condannato

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 14 novembre 2019) Federico Garau La terribile violenza è avvenuta lo scorso marzo all'interno di un'abitazione occupata da. Dopo aver trascorso la serata a bere, il nordafricano ha aggredito la 50enne, prendendola a pugni in testa ed abusando sessualmente di leiÈ stato finalmentedal tribunale collegiale diil giovane cittadino straniero che durante lo scorso inverno aveva aggredito e violentato una 50enneche come lui viveva in uno stabilimento occupato nei pressi della "Cittadella dell’Accoglienza" gestita dalla Caritas.Secondo la ricostruzione effettuata dagli inquirenti, che in questi mesi si sono occupati di condurre le indagini in merito alla vicenda, l'episodio si era verificato durante la notte a cavallo fra il 5 ed il 6 di marzo scorsi, all'interno di un'abitazione occupata sita in via Alento, nella frazione di San Donato. Qui ...

lega_abruzzo : ?? VIOLENZA SESSUALE: MAROCCHINO CONDANNATO ED ESPULSO DAL TERRITORIO ITALIANO! -