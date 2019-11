Per l’Europa la new-entry Honor 20S | cos’ha da offrire?

Atalanta-Manchester City - Gasperini : “non possiamo più sbagliare. Sarei contento anche Per l’Europa League” : “Abbiamo ancora qualche chance, Sarei contentissimo anche per l’Europa League. Non possiamo più sbagliare, ma a questo punto subentra un po’ di rammarico. Abbiamo fatto male con la Dinamo, tra la partita di oggi e quella con lo Shakhtar meritavamo qualcosa in più“. Così Gian Piero Gasperini parla dopo il primo storico punto dell’Atalanta in Champions League, arrivato con l’1-1 contro il Manchester City a ...

La storia della Vaiolizzazione : i Manciù - l’imPeratore Kangxi e la diffusione dalla Cina all’Europa del metodo “precursore dei vaccini” : Devastanti epidemie di vaiolo hanno causato non solo morti in tutto il mondo ma anche gravi deturpazioni del volto e del corpo, così come un terzo di tutta la cecità. Nel XX secolo, la mortalità è stata stimata in 300 milioni fino al 1978, anno in cui è stato annunciato che la malattia era stata debellata. Storicamente, è stato trascurato, spesso dimenticato, che la procedura di prevenzione della Vaiolizzazione è stata ampiamente adottata a ...

Web Summit 2019 - apre a Lisbona il grande festival delle startup. “Ecco Perché all’Europa non serve un'altra Amazon” : Fra i più importanti eventi in fatto di digitale, in appena sette anni è arrivato a 70 mila visitatori, oltre duemila nuove imprese e 11 mila amministratori delegati. E il suo inventore, irlandese di 37 anni, spiega come mai non bisogna guardare alla Silicon Valley per creare...

Roma rigenerata dalla cura Fonseca : gol ed entusiasmo Per puntare all’Europa! Disastro Napoli : così la Champions si allontana : La Roma supera 2-1 il Napoli e vola al terzo posto in piena zona Champions: partenopei in difficoltà, con 6 punti in 5 partite l’Europa si allontana L’11° turno di Serie A si apre con Roma-Napoli, big match dà il via ad un pomeriggio di grande calcio nel quale ci saranno anche Bologna-Inter e il Derby della Mole fra Torino e Juventus. Se l’antipasto dell’Olimpico è indice dello spettacolo della giornata, ne vedremo ...

Gli smartphone inquinano l’Europa - li cambiamo troppo spesso e Per futili motivi : Gli smartphone inquinano l’Europa. Secondo la più recente relazione dello European Environmental Bureau, ogni anno nel Vecchio Continente si immettono nell’atmosfera 14 milioni di tonnellate di CO2eq. L’unità di misura indica l’impatto sul riscaldamento globale di un determinato quantitativo di gas serra, rispetto alla stessa quantità di anidride carbonica. Perché gli smartphone in particolare, e non tutta l’elettronica di ...

Migranti - “l’Italia ha un piano da proporre all’Europa : hotspot gestiti dall’Ue in Africa Per svuotare i lager libici” : Il governo ha elaborato un piano da proporre a Bruxelles per la gestione dei flussi migratori. Nei giorni in cui si rinnova, tra le polemiche, il Memorandum Italia-Libia firmato nel 2017 dal governo Gentiloni, con Marco Minniti ministro dell’Interno, che ha bloccato le partenze dai porti del Paese nordAfricano intasando, però, i centri di detenzione, Repubblica scrive che nel corso dell’incontro a Palazzo Chigi tra il ministro degli ...

Previsioni Meteo Inverno 2019-2020 : nuove conferme su una stagione anomala Per l’Europa con caldo e poca neve [MAPPE] : Previsioni Meteo – Il mese di ottobre sta per finire e stiamo per entrare nell’ultimo mese dell’autunno Meteorologico che l’1 dicembre lascerà il posto all’Inverno Meteorologico. Ecco allora uno sguardo alle ultime Previsioni a lungo termine dei principali modelli per l’Inverno 2019-2020, grazie ad una nuova analisi di Severe Weather Europe e con il supporto delle mappe contenute nella gallery scorrevole in alto, a corredo ...

Sandro Gozi si è dimesso da consigliere Per l’Europa del governo francese : Parigi. “Da lunedì scorso, sono nuovamente oggetto di rivelazioni di stampa che hanno come unico intento quello di minare il mio impegno e le mie nuove attività professionali. Per questa ragione ho preso la decisione di dimettermi a partire da oggi dalla mia funzione di incaricato di missione presso

Maltempo - parti dell’Europa in ginocchio : alluvioni - devastazione - morti e disPersi in Italia - Francia e Spagna [FOTO e VIDEO] : Parte dell’Europa fa i conti con il Maltempo. Oltre all’Italia, devastata al Nord-Ovest da nubifragi e alluvioni, in pochi giorni, su alcune zone della Spagna sudorientale e della Francia meridionale sono caduti quasi 3 mesi di pioggia a causa del forte sistema che ha sferzato il Mediterraneo occidentale. Molte località da Peniscola (Spagna) a Montpellier (Francia) hanno ricevuto 50-100mm di pioggia, con le località più colpite che hanno ...

Pronta Per l’Europa la beta di Android 10 per Samsung Galaxy Note 10 : si parte dalla Germania : Ci sono belle novità per i Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Plus in Europa, visto che, come suggerito all'interno della community ufficiale, è stata rilasciata in Germania la prima beta della One UI 2.0, chiaramente basata su Android 10. La divisione tedesca dell'OEM lo ha confermato senza peli sulla lingua, annunciandolo attraverso un post pubblicato sul proprio blog. La distribuzione partirà per i modelli no brand (DBT). Non si conoscono ...

Groenlandia - scioglimento record nel 2019. E l’Europa pagherà miliardi di euro Per l’innalzamento del Mediterraneo : L’Artico si scioglie e ogni metro quadro di ghiaccio che diventa acqua e inondazioni ci costerà denaro. Lo dice uno studio del 2018 del Centro Comune di Ricerca, un’agenzia specializzata della Commissione europea. Pubblicato su Nature e finora passato inosservato, ora acquisisce drammatica attualità. Quest’anno la calotta della Groenlandia registrerà uno scioglimento record, battendo quello del 2012. “La conferma arriverà a fine anno”, ...

Calcio a 5 - Qualificazioni Mondiali 2020 : la formula della manifestazione e il regolamento. Solo 6 pass Per l’Europa : Il turno principale della qualificazione al Mondiale 2020 di Calcio a 5 sta per prendere il via. Questa settimana verranno infatti disputati gli incontri degli otto gironi da quattro squadre, dove le migliori due di ogni gruppo avanzeranno nel successivo turno élite, riducendo così a sedici le nazionali europee che si giocheranno l’accesso alla fase finale della 9ª edizione del torneo che si svolgerà in Lituania dal 12 settembre al 4 ...

Previsioni Meteo - inizia una potente ondata di caldo Per l’Europa : a rischio i record di temperatura per la fine di Ottobre [MAPPE] : Previsioni Meteo – I modelli confermano che una massa d’aria estremamente calda si diffonderà e persisterà su una grande parte dell’Europa centro-orientale e sui Balcani questa settimana. Una massa d’aria di 10-15°C sopra la norma del periodo influenzerà i bassi e medi livelli dell’atmosfera: le temperature arriveranno localmente a +30°C! Ecco una panoramica delle condizioni dal 21 al 27 Ottobre sul Vecchio Continente. Oggi, 21 Ottobre Una ...

No - nessuna tempesta magnetica solare sta Per colpire l’Europa : (immagine: Mark Garkick/Getty Images) Tranquilli: non c’è bisogno di correre a indossare i caschetti da perturbazione spaziale o di rintanarsi nei bunker anti-vento solare. Infatti il presunto allarme rosso per una devastante tempesta magnetica alle porte, rimpallato un po’ ovunque in queste ore, è solo il frutto di una distorsione (o di una deliberata montatura) giornalistica, a partire da un paper scientifico effettivamente ...