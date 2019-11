Pd | Orfini | ‘5 odg a assemblea Bologna | partito si scuota da torpore’**

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 14 novembre 2019) Roma, 14 nov. (Adnkronos) – Cinque proposte per il Pd, dall’abrogazione dei decreti Sicurezza allo Ius Culturae, che si tramuteranno in altrettanti ordini del giorno che verranno presentati all’dem di. Lo annuncia Matteoin un post su Fb. “Zingaretti ci chiede di sostenere le scelte fatte con la legge di stabilità senza avanzare proposte per non turbare un già fragile equilibrio. E sia, accogliamo l’invito. Ma crediamo che il nostroabbia bisogno di scuotersi dal torpore e di tornare a combattere per le proprie idee”, scrive. “Vi facciamo una proposta per dare una mano al Pd. Lo facciamo partendo da una riflessione su come il nostrosta attraversando questa fase. La debolezza di questo governo è sotto gli occhi di tutti. La misuriamo giorno dopo giorno su ogni dossier. Il Pd -scrive- è ...

crasicap : @orfini @danieleviotti @SimoneAlliva Daniele sa che su questi temi sono da sempre molto, molto critico con il PD. T… - danieleviotti : @SimoneAlliva @orfini Non ricordo più chi era il Presidente del #PD quando il PD tollerava il #memorandum di Minnit… - orfini : ??Abrogazione dei #decretisicurezza ??100 giorni per approvare #iusculturae ??100 giorni per la parità salariale ??No a… -