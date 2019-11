Nella Val di Pejo il primo comprensorio sciistico plastic free al mondo

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 14 novembre 2019) NasceVal di, in provincia di Trento, ilsciisitico “” al. Già dall’inizio della nuova stagione invernale i rifugi bandiranno stoviglie, bicchieri, cannucce monouso e bottiglie dia, tutti quei materiali che, una volta dispersi dall’ambiente, non si degradano rimanendo immutati per decine di anni. Un progetto molto ambizioso e mai tentato prima, che per la prima vola viene sperimentato in Italia. Il progetto si è concretizzato in seguito alla diffusione di uno studio scioccante dell’università Statale di Milano e di Milano Bicocca, secondo cui all’interno del Ghiacciaio dei Forni (in alta Valtellina) vi sono tra i 131 e i 162 milioni di particelle di componentii. Un tasso equiparabile a quello dei mari europei. “Se lehe raggiungono le alte quote vi ...

CarmenDiPenta : RT @MarevivoOnlus: Non solo il #mare: la #plastica inquina anche i nostri ghiacciai. Per questo è importante ridurre il consumo di plastic… - MarevivoOnlus : Non solo il #mare: la #plastica inquina anche i nostri ghiacciai. Per questo è importante ridurre il consumo di pl… - MySwitzerland_i : #Pontresina si trova a 1805 metri in una valle laterale dell’Alta #Engadina ed è il punto di partenza per magiche g… -