LIVE Federer-Djokovic 6-4 0-1 | Atp Finals 2019 in DIRETTA | domina lo svizzero! L’elvetico

Fonte : oasport

(Di giovedì 14 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-1 Al primo game ai vantaggi,non trema. AD-40 Buona prima esterna dello svizzero. 40-40 Nole tira addosso dopo la volée corta di. 40-30 Ottimo rovescio in risposta di Nole: non ci arriva. 40-15 Torna a manovrare lo svizzero con il diritto. 30-15 Primo doppio per. 30-0 Buona prima dello svizzero. 15-0 Bravissimo: servizio e diritto lungolinea dello svizzero. Problemi al gomito per Nole. 0-1 Nole risorge e resta nel match! AD-40 Buona prima del serbo. 40-40 Ancora un non forzato per il serbo, svogliato e nervoso sin qui. AD-40 Errore banale per: diritto in rete. 40-40 Gran difesa disull’attacco a rete dibucato con il rovescio. 30-40 Diritto in corridoio dopo una risposta interessante: altra chance. 15-40 DUE PALLE BREAK! Continua a scomporsi Nole che è in ...

