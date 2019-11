Jorge Lorenzo | il ritiro inglorioso di un campione del mondo L’addio alla Ducati lo

Jorge Lorenzo pronto a lasciare la MotoGp : attesa per l’annuncio in conferenza stampa a Valencia : Jorge Lorenzo, 5 volte campione del mondo, è a un passo dall’addio alla MotoGp. Il pilota ha convocato una conferenza stampa straordinaria in cui, a quanto riporta la stampa spagnola, annuncerà la volontà di ritirarsi. L’appuntamento è fissato per le 15.00 del pomeriggio al Ricardo Tormo di Valencia dove domenica si correrà l’ultima gara del Motomondiale. “Valencia è un circuito abbastanza diverso da quelli su cui abbiamo corso”, ha ...

MotoGP - SI RITIRA Jorge LORENZO! Alle 15.00 la conferenza stampa del pilota iberico! : La notizia è stata lanciata da AS: l’iberico JORGE Lorenzo di RITIRA dal motociclismo e la comunicazione ufficiale verrà data dallo stesso centauro oggi pomeriggio Alle ore 15.00 in una conferenza stampa indetta alla vigilia dell’ultimo Gran Premio della stagione 2019 del Mondiale MotoGP. Il cinque volte campione del mondo parlerà al circuito “Ricardo Tormo” e sarà affiancato da Carmelo Ezpeleta, CEO della Dorna: il GP di ...

MotoGp – Clamoroso dalla Spagna - la notizia spazza tutti : Jorge Lorenzo si ritira : Jorge Lorenzo spiazza tutti: dalla Spagna la notizia del ritiro del maiorchino, oggi pomeriggio l’annuncio a Valencia Inizia ufficialmente oggi il weekend di gara del Gp di Valencia, ultimo round della stagione 2019 di MotoGp. Il weekend di Cheste inizia con un Clamoroso colpo di scena: Jorge Lorenzo ha infatti convocato una conferenza stampa straordinaria, alle 15.00 di oggi pomeriggio, al fianco di Carmelo Ezpeleta e alla presenza ...

MotoGp – Jorge Lorenzo a Valencia per aiutare il Team : “farò tutto il possibile” : Jorge Lorenzo ottimista per il Gp di Valencia: le parole del maiorchino della Honda alla vigilia dell’ultimo round della stagione Si corre a Valencia l’ultimo Gp della stagione 2019 di MotoGp: domenica in terra spagnola si disputerà l’ultimo round, che prevede puro spettacolo! La Honda punta alla Tripla Corona, con ancora il titolo squadre in palio, che il Team giapponese si contende con la Ducati. AFP/LaPresse Jorge ...

MotoGP - Jorge Lorenzo : “Ho sciolto i miei dubbi - voglio riprovarci con Honda. Non sono mai stato al 100%” : “I miei dubbi si sono dissipati, voglio riprovarci con la Honda“. Parole di Jorge Lorenzo rilasciate durante l’EICMA a Milano, lo spagnolo intende dunque adempiere al proprio contratto con la scuderia giapponese e proseguirà la propria avventura in MotoGP durante la prossima stagione. Il numero 99 si appresta a concludere un’annata estremamente deludente in cui non è mai riuscito a entrare in top ten e in cui ha saltato ...

MotoGP - Jorge Lorenzo rischia di rimanere disoccupato. Zarco e Crutchlow possono ‘scippargli’ il posto in Honda : 25 punti contro 395: è questo il quadro della situazione nella classifica mondiale dei piloti in MotoGP tra lo spagnolo Jorge Lorenzo e il compagno di team (campione del mondo) Marc Marquez. Il maiorchino si avvia a concludere la sua annata più negativa nella classe regina, dove in sella alla Honda ci ha capito davvero poco, in una stagione in cui anche infortuni e cadute hanno condizionato. Per Jorge il rischio di rimanere appiedato nel 2020 ...

MotoGP - Jorge Lorenzo si può ritirare? Carmelo Ezpeleta : “Deve pensare se fermarsi - mi rende triste vederlo così” : Jorge Lorenzo si appresta a concludere una stagione da incubo nel Mondiale MotoGP: appena 25 punti raccolti, il miglior risultato è l’undicesimo posto a Le Mans, in mezzo anche un infortunio che gli ha impedito di correre per quattro gare. Tutto mentre il suo compagno di squadra Marc Marquez dominava l’annata conquistando il sesto titolo iridato in carriera con 11 vittorie, 6 secondi posti e un solo ritiro. Il quattro volte Campione ...

MotoGp – Ezpeleta crudo con Jorge Lorenzo : il Ceo Dorna non ha paura di ferire il maiorchino : Carmelo Ezpeleta schietto sulla situazione di Jorge Lorenzo: il ceo Dorna senza peli sulla lingua La stagione 2019 di Jorge Lorenzo è stata sicuramente la peggiore della sua carriera, come anche lui stesso ha ammesso diverse volte. Il maiorchino, reduce da diversi infortuni non ha iniziato al top la nuova avventura con la Honda e la spaventosa caduta di Assen, con le sue conseguenze fisiche, lo hanno messo al tappeto definitivamente. ...

MotoGp – Jorge Lorenzo in difficoltà con la Honda - Crutchlow schietto : “avevo avvertito il team” : Cal Crutchlow non nasconde il suo sincero parere sulla situazione di Jorge Lorenzo alla Honda: le parole del britannico del team LCR Qualche settimana fa hanno fatto il giro del web le parole di Cal Crutchlow sull’arrivo di Zarco alla Honda, precisamente nel suo team, LCR, al posto di Nakagami. Adesso, dopo il Gp della Malesia, il britannico ha invece analizzato la situazione di Jorge Lorenzo e le sue difficoltà riscontrate al primo ...

Jorge Lorenzo MotoGP - Mondiale 2019 : “Segnali positivi a Sepang - io sono quello di sempre ma manca tutto il resto…” : Jorge Lorenzo si appresta a concludere una delle stagioni più complicate della sua carriera. Anzi, forse la peggiore da quando è sbarcato in MotoGP. Il suo rapporto con la Honda non è mai sbocciato, e le difficoltà in questi mesi si sono fatte sempre più evidenti. Il maiorchino ormai è costretto a lottare tra la 15esima e la 20esima posizione, con distacchi abissali rispetto ai migliori. A Phillip Island, per esempio, ha tagliato il traguardo ...

VIDEO Jorge Lorenzo - brutta caduta a bassissima velocità nella FP4 del GP di Malesia : Jorge Lorenzo conferma tutte le difficoltà di questo periodo e non va oltre un deludentissimo 18esimo posto nelle qualifiche del GP di Malesia 2019, penultima tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo non riesce proprio a ingranare in sella alla Honda e oggi si è anche reso protagonista di una stranissima caduta a bassissima velocità durante le prove libere 4 a Sepang. Di seguito il VIDEO della caduta di Jorge Lorenzo. VIDEO caduta Jorge ...

VIDEO Alberto Puig su Jorge Lorenzo : “Obiettivo? Che torni un pilota vincente. La moto nuova? È presto” : Jorge Lorenzo fatica a raccogliere risultati degni di nota e anche nelle prove libere del GP di Malesia non ha certamente brillato. Lo spagnolo è sempre più in crisi di risultati con la Honda e il team prinicipal Alberto Puig ha analizzato la situazione ai microfoni di Sky Sport: “Non si è mai trovato bene con la moto, la situazione dispiace a Jorge Lorenzo e alla Honda. L’obiettivo è che lui si ritrovi con la moto e che torni un ...

MotoGP - Jorge Lorenzo : “In Malesia dovrei andare meglio. Io e il mio team abbiamo idee sul set-up della Honda” : Jorge Lorenzo e il minuto di distacco. Una prestazione davvero negativa quella del maiorchino a Phillip Island (Australia), sede del 17° round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sulla pista oceanica, che ha visto il trionfo del già campione del mondo Marc Marquez, Jorge (16°) ha rimediato un distacco molto pesante dal team-mate, a rappresentazione di tutte le sue difficoltà nell’adattamento alla Honda. Del resto, i 352 punti di differenza tra i ...

MotoGP - Jorge Lorenzo : “In Malesia dovrei andare meglio. Io e il mio team abbiamo idee sul set-up della Honda” : Jorge Lorenzo e il minuto di distacco. Una prestazione davvero negativa quella del maiorchino a Phillip Island (Australia), sede del 17° round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sulla pista oceanica, che ha visto il trionfo del già campione del mondo Marc Marquez, Jorge (16°) ha rimediato un distacco molto pesante dal team-mate, a rappresentazione di tutte le sue difficoltà nell’adattamento alla Honda. Del resto i 352 punti di differenza ...