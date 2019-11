Fonte : wired

(Di giovedì 14 novembre 2019) https://www.youtube.com/watch?v=1mc6crv5cok Dopo il successo del film Bohemian Rhapsody, la passione per i Queen e in particolare per il suo cantantesi è riaccesa a livelli inaspettati. Ma c’è chi ritiene che la voce dell’interprete di hit indimenticabiliWe Are The Champions e I Want To Break Free sia effettivamente inimitabile. Proprio per cercare di trovare se c’è qualcuno in grado dilui è stato messo a punto il, un esperimento di intelligenza artificiale realizzato da YouTube, Google Creative Lab e Google Research, in collaborazione con i Queen, Universal Music Group e Hollywood Records, che sfrutta le ultime tecnologie in fatto di machine learning. L’iniziativa, sviluppata a sostegno delPhoenix Trust, l’organizzazione benefica fondata dagli altri componenti della band britannica (Brian May, Roger ...

Profilo3Marco : RT @ansa_tecnologia: Canti come Mercury? Te lo dice YouTube. Arriva FreddieMeter, sfida canora con Intelligenza Artificiale | #ANSA https:/… - SingolaritaTech : FreddieMeter, la sfida per cantare come Freddie Mercury (e combattere l’hiv) - Agenzia_Ansa : RT @ansa_tecnologia: Canti come Mercury? Te lo dice YouTube. Arriva FreddieMeter, sfida canora con Intelligenza Artificiale | #ANSA https:/… -