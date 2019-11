“Venni Vidi | Vinsi Ora tornate a vedere il baseball” | l’egocentrico Ibrahimovic annuncia

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Un addio in stile. L’ex attaccante di Milan, Inter e Juventusattraverso un messaggio su Twitter l’addio ai Galaxy ed adesso si prepara ad una nuova avventura, sono tante le squadre che seguono lo svedese, diverse soluzioni anche nel campionato di Serie A. “Venni. Grazie Galaxy per avermi fatto sentire di nuovo vivo – si legge – Ai tifosi: volevate Zlatan, vi ho dato Zlatan. Siete i benvenuti. La storia continua…. Orail baseball”.lascia i Galaxy dopo 58 presenze e 53 gol, lo svedese è stato sicuramente un grande ricordo e ha lasciato il segno anche in MLS. Adesso Bologna, Milan e Napoli sono in fila ed aspettano una decisione dell’attaccante che arriverà probabilmente entro i primi giorni di dicembre. I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel ...

