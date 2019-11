Venezia | si allaga il Consiglio regionale Il Pd | “Due minuti prima la Lega aveva

Venezia - Pd : “Zaia e Lega negano cambiamenti climatici e aula del consiglio regionale si allaga” : Durante la discussione sul bilancio, l'aula del consiglio regionale del Veneto si è allagata. Andrea Zanoni, del Pd, sottolinea un aspetto tutto politico di quanto avvenuto: "L’aula consiliare si è allagata due minuti dopo che la maggioranza Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia aveva bocciato i nostri emendamenti per contrastare i cambiamenti climatici".Continua a leggere

Acqua alta a Venezia : la città vista dall'alto quando è allagata. I DATI : Nelle elaborazioni sviluppate dal Mose (MOdulo Sperimentale Elettromeccanico) si vedono le cosidette quote di allagamento della città a seconda del livello di marea (VEDI LE FOTO DELLA MAREA A 187 CM )

Acqua alta a Venezia - una donna cammina senza vestiti per la calle allagata : la foto diventa un simbolo. “Siamo rimasti così - in mutande” : Le immagini di Venezia completamente sommersa dall’Acqua alta – che ha raggiunto il livello record di 1,86 metri – hanno fatto il giro del mondo ma a diventare virale in Rete è la foto di una donna vestita di tutto punto che cammina nuda dalla vita in giù per una calle allagata, tenendo alti in mano gli stivali e i pantaloni che – evidentemente – non voleva rovinare. La scena, immortalata da un fotoreporter ...

Acqua alta record a Venezia - due morti e danni a San Marco. Marea a quota 150 cm - hotel allagati : Allarme a Venezia, colpita duramente dal maltempo di questi giorni. Due persone sono morte a causa dell'alta Marea: un anziano di 78 anni è rimasto fulminato nell'isola di Pellestrina...

Venezia - la Basilica di San Marco allagata : Fonte foto: LapresseVenezia, la Basilica di San Marco allagata 1Sezione: Cronache Redazione

Maltempo a Venezia - la cripta della Basilica di San Marco allagata : l’acqua raggiunge il metro d’altezza : L’acqua alta ha invaso anche la cripta della Basilica di San Marco, a Venezia. Nel momento di picco della marea, che ha toccato i 187 centimetri, all’interno della Cattedrale l’acqua aveva superato il metro d’altezza. “La Basilica di San Marco ha subito gravi danni come l’intera città e le isole – ha detto il sindaco, Luigi Brugnaro – Siamo qui con il patriarca Moraglia per portare il nostro sostegno ma ...

“Devastazione apocalittica - danni inimmaginabili” a Venezia : allagata la Basilica di San Marco - sott’acqua l’isola di Pellestrina : L’Unità di Crisi della Protezione Civile, attivata ieri sera dal Presidente del Veneto Luca Zaia, nella sala operativa regionale, dove sono operativi l’assessore regionale Gianpaolo Bottacin e il direttore della Protezione Regionale, l’ing. Luca Soppelsa, comunicano un primo aggiornamento sui danni provocati dal maltempo registrati nella nottata, in particolare a Venezia. Numerosissimi i danni nel centro storico della città di ...

Venezia - la città sommersa dall’alta marea record : piazza San Marco e la Basilica allagate : Alta marea da record nella notte, a Venezia, con 184 centimetri sul medio mare, il livello più alto dall’alluvione del 1966. Diversi i negozi sommersi dall’acqua, coi tavolini portati via e le passerelle smontate. Allagata la cripta di San Marco. L'articolo Venezia, la città sommersa dall’alta marea record: piazza San Marco e la Basilica allagate proviene da Il Fatto Quotidiano.

Venezia affonda - e il Mose non c’è : 7 miliardi buttati per vedere San Marco allagata : Il sistema di paratie per proteggere Venezia dall'acqua alta è stato pensato negli anni 80, iniziato nel 2003 e avrebbe dovuto essere pronto tre anni fa. Nel mezzo, 7 miliardi di spesa, maxi inchieste per corruzione e ritardi a non finire. Eccolo qua, con la Basilica di San Marco allagata e due morti, il risultato della nostra inefficienza.Continua a leggere

