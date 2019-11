Venezia in ginocchio | Conte | "Situazione drammatica" DIRETTA

Fonte : tg24.sky

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Ieri marea a 187cm nella Laguna, con danni ingenti in città e dentro San Marco. Il nuovo picco della mattinata è stato inferiore ai 160cm. Il sindaco Brugnaro ha chiesto lo stato di calamità. Sulle Dolomiti, caos e disagi per neve. Scuole chiuse in 11 comuni vesuviani

