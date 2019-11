“Siamo disperati | aiutateci a trovarlo” Giacomo | 22 anni | è scomparso | l’appello della

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Lunedì scorso, 11 novembre 2019, i genitori lo aspettavano all’agriturismo di famiglia che si trova a Montestigliano, provincia di Siena, manon è mai arrivato. Da oltre 48 ore non si hanno più notizie diClarke, ragazzo italo-inglese di 22che da poco aveva conseguito la laurea. Sarebbe dovuto partire con la sua auto, una Lancia Ypsilon colore grigio, targata CD 849JV, alle 10 di lunedì mattina da Firenze, zona Le Cure, in direzione Siena, maall’agriturismo non si è mai visto. L’allarme, riporta il quotidiano La Nazione, è scattato quando lo zio che lo aspettava per l’ora di pranzo, non vedendolo arrivare, ha avvisato la madre. E martedì mattina, a 24 ore di distanza dalla scomparsa, è stata presentata denuncia alla Questura di Firenze ed è stato avvisato il Consolato Inglese.Come detto, sono passate più di 48 ore e diClarke non c’è ancora ...

