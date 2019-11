“Non ero pronta a seppellire il mio bimbo” | Symhir | 19 mesi | muore soffocato mangiando un

Ex Ilva - vertice tra Conte e parlamentari M5s di Taranto : scontro sullo scudo penale. Lezzi al premier : “Non lo voterò mai - puoi scordatelo” : Un faccia a faccia teso con una soluzione che resta lontana, sempre che ArcelorMittal decida di recedere dal proposito di lasciare Taranto e quindi il governo, sul tavolo della trattativa, decida di mettere la reintroduzione dell’immunità penale come segnale distensivo nei confronti della multinazionale, che la invoca ma chiarisce di non ritenerlo fondamentale per restare. Giuseppe Conte incontra i parlamentari tarantini del M5s, insieme ...

Serena Enardu - Alessandro Graziani svela : “Non mi sento libero” : Alessandro Graziani e Serena Enardu di Temptation Island Vip fidanzati? Parla lui La seconda edizione di Temptation Island Vip è terminata da diverse settimane e la situazione delle coppie entrate sembra ormai definita. Molte si sono separate e alcuni singoli sono rimasti in contatto con i tentatori della trasmissione di Maria De Filippi, condotta da Alessia Marcuzzi. Tra questi c’è Serena Enardu, la cui relazione con Pago (Pacifico ...

ExIlva - Giuseppe Conte : “Non ho soluzioni in tasca o una bacchetta magica. Non sono un supereroe” : Non sono venuto con una soluzione pronta in tasca, non ho la bacchetta magica, non sono un supereroe. Quello che posso dirvi è che il Governo c’è e con l’aiuto e la collaborazione di tutti, dell’intero “sistema-Paese”, farà di tutto per trovare una soluzione. Di tutto": queste le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine della sua visita all'ex Ilva di Taranto.Continua a leggere

Conte contestato a Taranto : “Non conosci impianto!” Sciopero per l’intero Gruppo Arcelor Mittal : "Non conosci l'impianto!". Così il premier Giuseppe Conte, in visita alla città per la vicenda dell'Ilva, è stato accolto a Taranto dai lavoratori dell'impianto siderurgico (oggi in Sciopero) e dai cittadini tarantini. "Sono venuto per questo, sono venuto per questo. Sono venuto per ascoltare", ha replicato il premier aggiungendo, di fronte a sollecitazioni sopra le righe provenienti dalla folla che lo ha accolto e circondato al suo arrivo: ...

Fascismo - prof. Barbero : “Non può tornare - ma Italia è piena di fascisti in fondo al cuore. Ghigliottina? Certa gente se la meriterebbe” : E’ ormai diventato una icona indiscussa in rete, tanto che i suoi ammiratori gli dedicano giornalmente svariati meme e lo hanno tributato con una pagina Facebook cliccatissima, “Barbero ministro delle esecuzioni sommarie”. Si tratta di Alessandro Barbero, professore ordinario di Storia Medioevale all’Università del Piemonte Orientale, divenuto celebre non solo per le sue passate collaborazioni ai programmi culturali di ...

Marco Triches - pompiere morto ad Alessandria : “Non sono un eroe - voglio solo salvare persone” : I Vigili del Fuoco hanno diffuso un'intervista rilasciata da Marco Triches nel 2010, durante il periodo di addestramento: "Fare il Vigile del Fuoco non è solamente un lavoro. Fare il Vigile del Fuoco è aiutare la gente". E poi: "Non mi sento un eroe, spero di avere l'opportunità di salvare delle persone".Continua a leggere

Il vigile del fuoco morto ad Alessandria : “Non mi sento un eroe - voglio solo aiutare le persone. Questo è il lavoro dei miei sogni” : Marco Triches, 38 anni, è uno dei tre pompieri morti a Quargnento, in provincia di Alessandria, dopo l’esplosione di una cascina. Il video è stato diffuso dal sito ufficiale dei vigili del fuoco e mostra Triches alla fine del corso di formazione, nel 2010, per entrare in pianta stabile nel corpo del Ministero dell’Interno. L'articolo Il vigile del fuoco morto ad Alessandria: “Non mi sento un eroe, voglio solo aiutare le ...

Calcio - Mario Balotelli : “Non ho accusato Verona - ma quei co…..Sono italiano - dovrei tornare in Nazionale” : “Non è bello quello che mi è successo, ma io non ho assolutamente accusato il Verona, né la curva, ma i pochi scemi che l’hanno fatto, e li ho sentiti e mi sono arrabbiato. Ho accusato quei co..ni che l’hanno fatto, e non erano due o tre perchè li ho sentiti dal campo. Dico la verità, i tifosi del Verona sono stati anche simpatici, perchè lo sfottò ci sta, anche se vuoi distrarre un giocatore, ma non con certi corti, quello no. Non sono ...

Cori razzisti a Balotelli - Mario fa chiarezza a Le Iene : “Non ho accusato il Verona o la curva - ma solo le teste di cazzo” : Mario Balotelli parla a ‘Le Iene’ dei Cori razzisti ai suoi danni durante Verona-Brescia: l’attaccante italiano spiega di non essersi sfogato contro la parte sana del tifo scaligero Adesso parla Mario Balotelli. Da domenica ad oggi sui Cori razzisti di Verona-Brescia si sono espresse diverse parti, alcune appartenenti al mondo del pallone, altre a quelle della politica, dai tifosi ai dirigenti, passando per gli stessi ...

Scintille tra Maradona e la figlia - la risposta a Giannina è clamorosa : “Non le lascerò nulla! Darò tutto in beneficenza” : Maradona non le manda a dire alla figlia Giannina: le parole del Pibe de Oro sono durissime Che tra Maradona e la sua seconda figlia, Giannina, non scorra buon sangue, è ormai un dato di fatto, ma le nuove affermazioni dell’ex calciatore argentino lasciano tutti senza parole. Qualghe giorno fa, Giannina aveva parlato del padre, dichiarando che “lo stanno uccidendo da dentro, senza che se ne accorga. Vi ricordate che papà aveva ...

Tassa sulle bevande - Assobibe : “Non chiamiamola sugar tax - la tassa non colpisce lo zucchero ma solo zuccherate e non” : Dalla lettura del testo del provvedimento “Bilancio 2020” approdato al Senato emergono finalmente i contenuti della tassa sulle bevande, dopo mesi di dichiarazioni alla stampa di rappresentanti del Governo che continuano a giustificarla come soluzione per la salute. Ma il testo effettivamente approvato dal Consiglio dei Ministri smentisce questa lettura. Lo dichiara Assobibe, l’associazione di Confindustria delle imprese che producono e vendono ...

Hellas Verona - interdizione per il capo ultrà Castellini fino a giugno 2030. Aveva offeso pubblicamente Balotelli : “Non è 100% italiano” : Fuori dallo stadio ed escluso dalle attività legate alla società fino al 30 giugno 2030. L’Hellas Verona, con una nota, ha comunicato di aver preso provvedimenti nei confronti di Luca Castellini, il capo ultrà che lunedì Aveva rilasciato dichiarazioni offensive nei confronti di Mario Balotelli dopo l’episodio di razzismo avvenuto nel corso del match di campionato Hellas-Brescia. “Hellas Verona FC – si legge sul sito ...

Salumi contenenti listeria - è allarme in Italia : “Non consumare” l’avviso del Ministero della Salute [LOTTO E MARCHIO] : Il Ministero della Salute ha pubblicato l’avviso di richiamo per il prodotto denominato “Coppa di testa di modena affettata” in vaschetta da 125 g. Marchio di produzione: “Gigi il Salumificio s.r.l.“. Il motivo della segnalazione è indicato in “Richiamo per rischio microbiologico: presenza di listeria“. Il lotto incriminato è il n° 1478, con data 04-01-2020. L’avvertenza è di “non consumare ...

Diego litiga con la figlia Giannina su Instagram : “Non le lascerò nulla. Darò tutto in beneficenza” : Su Marca i litigi in casa Maradona. In particolare tra Diego e sua figlia Giannina, ma con l’intervento a gamba tesa anche della ex moglie del Pibe, Claudia. Il quotidiano spagnolo racconta che Giannina, ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune dichiarazioni sullo stato di salute del padre, Diego Armando Maradona. Ha scritto di essere molto preoccupata: “Lo stanno uccidendo da dentro, senza che se ne accorga. Vi ricordate che mio ...