Montolivo | un triste addio | “Mi hanno condannato a smettere”

(Di mercoledì 13 novembre 2019) “Mia smettere”. Riccardodà l’al calcio ufficiale con un’intervista a Corriere dello Sport e Corriere della Sera. Un, posticipato di un anno rispetto all’ultima partita giocata, a maggio 2018. Dopo essere letteralmente scomparso dal campo, messo in un cantuccio dal Milan “senza una ragione”. “Non ho mai fatto casino. Se avessi fatto la guerra avrei probabilmente ottenuto qualcosa, ma non mi sarei potuto più guardare allo specchio… Ho vissuto un’esperienza surreale. Prima della partenza per la tournée negli Stati Uniti mi arriva un sms dal team manager: ‘Tu non vieni’. Motivazioni e spiegazioni, zero. Elliott subentra al cinese, Leonardo e Maldini prendono il posto di Mirabelli. Mi fanno allenare da solo o con Halilovic. Partecipo solo al torello. Nelle partitelle giocavo solo con le riserve e ...

