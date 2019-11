LIVE Maccabi Rishon LeZion-Virtus Bologna basket | EuroCup in DIRETTA | vantaggio bolognese

LIVE Maccabi Rishon LeZion-Virtus Bologna basket - EuroCup in DIRETTA : vantaggio israeliano a metà primo quarto (14-12) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Teodosic entra e mette subito la tripla del pareggio. 15-12 Un solo libero per Williams. Cinque minuti a fine primo quarto. 14-12 Tripla di Swing. 11-12 Markovic penetra e trova un grande canestro con il gancio. 11-10 Due liberi di Gaines. 11-8 Altra tripla di Bourdillon. 8-8 Arresto e tiro per Ricci. 8-6 Facile penetrazione di Hamilton. 6-6 Ancora una palla dentro per Gamble che ...

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di UMaccabi Rishon LeZion-Virtus Bologna, sfida valevole per la settima giornata di EuroCup 2019-2020. Per la Virtus c'è la possibilità della qualificazione per le Top 16. Un traguardo raggiungibile solo con una vittoria questa sera. La formazione di Sasha Djordjevic si è già imposta nel match d'andata per 96-77, e anche in quest'occasione parte ...

23.11 Si conclude qui la nostra DIRETTA LIVE, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata! 23.09 Per le V nere 21 punti di Gaines, 15 di Gamble, 11 di Teodosic, 11 più di rimbalzi di Ricci. Per il Maccabi 18 di Hamilton, 17 di Swing, 14 di Monroe, 12 di Ariel. 96-77 Finisce qui, seconda vittoria in Eurocup per la Virtus che rimane imbattuta in stagione! 96-77 Tripla di Baldi ...

23.09 Per le V nere 21 punti di Gaines, 15 di Gamble, 11 di Teodosic, 11 più di rimbalzi di Ricci. Per il Maccabi 18 di Hamilton, 17 di Swing, 14 di Monroe, 12 di Ariel. 96-77 Finisce qui, seconda vittoria in Eurocup per la Virtus che rimane imbattuta in stagione! 96-77 Tripla di Baldi Rossi! 93-77 Due su due ai liberi di Ariel. 93-75 Due su due dalla lunetta di Dovrat. 93-73 Due su due ai ...

71-59 Finisce il terzo quarto, la Virtus sta provando la fuga decisiva! 71-59 Uno su due di Monroe dalla lunetta. 71-58 Altra tripla di Markovic dalla stessa mattonella, sulla sinistra, delle altre due! 68-58 Anche Pajola va a segno da sotto! 66-58 Monroe va a segno da sotto. 66-56 Tripla anche per Pajola! 63-56 Due su due di Monroe ai liberi. 63-54 Altra tripla di Markovic! 60-54 Contropiede ...

45-40 Finisce qui il primo tempo, appuntamento dopo l'intervallo lungo! 45-40 Due su due di Ricci dalla lunetta. 43-40 Due su due di Hamilton ai liberi. 43-38 Bel canestro in gancio mancino di Swing. 43-36 Bella tripla di Ariel, gli israeliani non mollano. 43-33 Canestro da due di Gaines! 41-33 Due su due di Hunter dalla lunetta. 39-33 Due su due ai liberi di Gamble. 37-33 Altro canestro ...

26-18 Altro contropiede della Virtus e canestro di Cournooh. 24-18 Si chiude il primo quarto con un canestro del capitano degli israeliani Blayzer. 24-16 Tripla di Baldi Rossi! 21-16 Uno su due di Williams ai liberi. Intanto entra per gli ultimi 45 secondi del quarto nella Virtus Marcos Delia, all'esordio con le V nere. 21-15 Tripla di Hamilton che poi sbaglia una schiacciata. 21-12 Due ...

4-0 Tripla di Gaines! 1-0 Uno su due ai liberi di Gamble. 21.18 E' iniziato il match! Ecco i quintetti iniziali. Virtus: Gaines, Markovic, Ricci, Cournhooh, Gamble. Maccabi: saddler, Swing, Chubrevich, Hamilton, Monroe. 21.13 Tra pochissimo la palla a due della partita! 21.04 C'è grande attesa per la stella della Virtus Milos Teodosic, che domenica scorsa ha esordito alla grandissima nel ...