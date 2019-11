LETTERA DALL' ILVA Un dipendente | ecco la grande occasione che questa crisi ci offre

CLAUDIA DORELFI ESPULSA?/ Salvata dalla - finta - LETTERA di scuse! - Il Collegio 4 - : CLAUDIA DORELFI, la ribelle de Il Collegio 4: verrà ESPULSA? Il preside ha voluto ricevere i suoi genitori: strigliata oppure espulsione definitiva?

A cento anni incinta - arriva la LETTERA dall’ospedale per farle tanti auguri : Una donna di 100 anni è rimasta allibita quando ha letto la lettere che le arrivata dall’ospedale di Bognor Regis una piccola cittadina inglese. La donna si chiama Doris Ayling e come è stato riportato dal Sun, ha ricevuto dalla dirigenza dell’ospedale una lettera nella quale si congratulavano per la sua gravidanza. Sulla lettera inviata dall’ospedale c’è la data di nascita corretta della anziana donna e anche l’invito a presentarsi ...

Ex Ilva - ecco la LETTERA d’addio di ArcelorMittal : “Impatto dirompente dall’eliminazione dello scudo penale”. E minaccia causa allo Stato : L’eliminazione dell’immunità penale ha un “impatto irrimediabilmente dirompente” sul contratto “perché, fra l’altro, comporta una modifica del Piano Ambientale” che “rende non più realizzabile il Piano industriale”. Quindi è “impossibile” rispettare le scadenze e “proseguire l’attività produttiva e gestire lo stabilimento di Taranto come previsto dal contratto, nel ...

Brexit - Johnson ha chiesto il rinvio dell’uscita al 31 gennaio (con una LETTERA non firmata). Ma Gove : “Usciremo dall’Ue il 31 ottobre” : La lettera con cui il Regno Unito chiede un nuovo rinvio per l’uscita dall’Ue è arrivata a Bruxelles, ma in calce non c’è la firma del primo ministro. E’ lo stratagemma utilizzato da Boris Johnson per tenere tutto insieme: l’obbligo di chiedere l’estensione derivante dalla la legge anti-no deal – approvata a settembre dai suoi oppositori in Parlamento per obbligarlo a farlo laddove un accordo di divorzio ...

LETTERA dall'ex che voleva uccidere Lucia Panigalli : "Non ti farò del male - se puoi dimentica" : L'uomo ha scontato la pena per il tentato omicidio, è stato assolto per un secondo tentato assassinio. La vittima aveva raccontato in tv la paura provata quotidianamente e la sua esistenza sotto scorta

Milano - giù dall'ottavo piano con la figlia - la LETTERA d'addio : 'Mai pensato al suicidio' : "Non ho mai pensato al suicidio": una lettera scritta in forma di memoria difensiva il giorno prima della morte, suscita non pochi interrogativi su un caso, umano prima che giudiziario, amarissimo. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per istigazione al suicidio. Di certo, c'è una storia familiare difficile e molto ingarbugliata con coinvolgimento di servizi sociali e comunità, dietro la tragica vicenda della ...