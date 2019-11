L’Eredità | il campione Niccolò Pagani spiazza tutti e si ritira | “Torno a fare il

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Il supersi èto a sorpresa dall’Eredità, il quiz pre-serale di Rai1. Il concorrente, tra i più apprezzati dal pubblico, ha deciso di lasciare il programma per tornare al suo lavoro, l’insegnamento. È stato lui stesso a spiegare i motivi della sua scelta in una lettera letta durante il programma dal conduttore Flavio Insinna. “Come professore sto tornando sulla strada maestra, quella prediletta – ha spiegato-. Il mio posto è là, tra i miei ragazzi: ogni mattina in prima linea nella missione quotidiana dell’educazione e dell’onestà. Dimostrando ai giovani, che la gentilezza vince sulla violenza, la cultura vince sull’ignoranza, il sorriso sconfigge la rabbia e l’ironia batte l’odio. Insegnando loro a non impugnare i coltelli, ma i libri, e a sostituire gli spintoni con gli abbracci”. Parole che hanno raccolto il caloroso applauso ...

