Lady Insigne | “Un allarmismo assurdo La mia famiglia è serena Napoli non tradisce”

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Ci pensa la moglie dia riportare tutti alla calma, mostrando una grande maturità e anche determinazione. Sui giornali, oggi, le sue dichiarazioni sulle ultime questioni di cronaca legate ad Allan e Zielinski, sulla presunta paura che avrebbe attanagliato le famiglie dei calciatori dele anche, tra le righe, un certo ottimismo in merito all’affare ammutinamento. Genny Daroneha inteso chiarire poche cose, ma in modo molto chiaro. “Non sono in fuga da, non sono andata via, sono tranquillissima, come sempre, e faccio le cose di sempre: sto a casa mia con i miei bambini, li porto e vado a prenderli a scuola, in una normalità assoluta e totale. Non ci sono motivi per avere paura”. Ovvio che in casasi sia parlato della rivolta della squadra al ritiro imposto da De Laurentiis, ma Genny non pretende di mettere bocca in cose che, dice, non la ...

