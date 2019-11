La vignetta del giorno | L' AzzeccaGarbugli non si fa prendere in giro sull' Ilva

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Fonte foto: ilGiornale.itLa satira del: L'non si fain1Sezione: Cronache Cristiano Soro

Noovyis : (Virginia Raggi mostra la prima vignetta di Marione per il progetto del Comune di Roma) Playhitmusic -… - ilnononano1 : RT @neXtquotidiano: Virginia #Raggi mostra la prima vignetta di #Marione per il Comune di Roma Ma non c'è firma. Forse perché quando la co… - neXtquotidiano : Virginia #Raggi mostra la prima vignetta di #Marione per il Comune di Roma Ma non c'è firma. Forse perché quando l… -