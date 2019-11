“La strana coppia accanto a lui” GF Vip | Alfonso Signorini ha fatto una scelta esplosiva

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Ormai è quasi countdown per l’inizio della nuova edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Il reality, che andrà in onda su Canale 5, comincerà martedì 7 gennaio 2020. Ricordiamo che inizialmente il suo start era in programma ad ottobre, ma poi si è deciso di posticiparlo proprio subito dopo la fine delle festività natalizie. Nonostante manchino poco meno di due mesi al suo avvio, non si ha certezza dei concorrenti che si sfideranno per la vittoria finale. Sono comunque numerosi i nomi fin qui circolati: parliamo di Clizia Incorvaia, Loredana Lecciso, Michele Cucuzza, Adriana Volpe, Antonella Elia, Cicciolina, Divino Otelma, Giucas Casella, Lorenzo Riccardi, Paola Di Benedetto, Natalia Bush, Mariano Catanzaro, Matilde Brandi, Arianna David, Megan Montaner, Zoe Cristofoli, Ginevra Lambruschi e Sara Tommasi. Ma due ufficialità ci sono già: ovvero gli opinionisti che ...

