La cripta della Basilica di San Marco è sommersa | VIDEO

(Di mercoledì 13 novembre 2019) È tra le immagini simbolo di quello che è stato definito “un disastro apocalittico”, una ferita al cuore che tutti si augurano si possa rimarginare in fretta. L’acqua alta a Venezia (GLI AGGIORNAMENTI) invade tutto, sommerge e allaga anche ladi San. L’acqua è entrata dalle finestre rotte dalla furiamarea che nella notte tra il 12 e il 13 novembre ha raggiunto quasi i due metri, 1metro e 87 cm per la precisione. Non succedeva dal 1967. (I PRECEDENTI - LE FOTO STORICHE).LaLaè allagata per 120 cm, conferma il primo procuratore di San, Carlo Alberto Tesserin. Sono state intaccate le colonne e i marmi ma è ancora presto per fare un bilancio dei danni (FOTO). Sembrano contenuti, aggiunge Tesserin che però spiega che “in queste 20 ore circa la capacità di assorbimento dei pavimenti e delle pareti è drammatica”. “In ...

