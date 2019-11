Italia-Bosnia orari e tv | su che canale vederla | programma | streaming e formazioni

Fonte : oasport

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Venerdì 15 novembre si giocheràErzegovina-, match valido per le qualificazioni agli Europei 2020 di calcio. Gli azzurri scenderanno in campo al Bilino Polje Stadium di Zenica nella penultima partita del gruppo J, la nostra Nazionale è già certa della partecipazione alla prossima rassegna continentale e ha infilato otto vittorie in altrettanti incontri disputati: cammino netto per i ragazzi del CT Roberto Mancini che si sono già garantiti il primo posto nel girone ma una vittoria in trasferta contro i balcanici è cruciale per il ranking che definirà poi la composizione dei raggruppamenti per la fase finale della competizione. L’, prima a punteggio pieno (24 punti, appena 3 gol subiti a fronte di 25 segnati), incrocerà laErzegovina che deve assolutamente vincere per continuare a sperare nel secondo posto e dunque nella qualificazione: le cinque lunghezze ...

