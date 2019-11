Ilva | Mose | Alitalia | il Paese bloccato in un mondo che non c’è più

Fonte : wired

(Di mercoledì 13 novembre 2019) (Foto: Matteo Chinellato/Ipa) Il, il capolavoro ingegneristico progettato negli anni Ottanta che doveva essere pronto tre anni fa per proteggere Venezia e invece stiamo ancora aspettando, è forse il più efficace paradigma di come (non) funzionino le cose in Italia. Per un’impresa che riesce ce ne sono dieci che accumulano negli anni centinaia di varianti, aumento dei costi, indagini e arresti di peso perché si fanno magneti della corruzione e delle mafie. E ancora costosi salvataggi pubblici e ritardi infiniti, fino a perdere in gran parte il senso della loro stessa costruzione, del loro stesso ruolo per la vita di tutti gli italiani. Sul, un sistema di 78 paratoie divise in quattro schiere che dovranno sollevarsi elettricamente quando si preveda una previsione di marea superiore ai 110 centimetri, si è raccolto tutto questo in modo micidiale: il progetto in un’altra epoca ...

