I calciatori in prestito più costosi d’Europa | comanda Coutinho | anche tre italiani

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Il Cies Football Observatory ha stilato una speciale classifica, riguardante id’Europa piùdati in. La graduatoria prende in considerazione, in maniera più ristretta, i cinque maggiori campionati europei. Al primo posto c’è Philippe, indal Barcellona al Bayern Monaco, con un valore di 96,5 milioni di euro. A seguire Dani Ceballos (65,7 milioni), Martin Ödegaard (57,3 milioni), Harry Wilson (54 milioni) e Mauro Icardi 50,8 milioni) ceduto indall’Inter al Psg. Spiccanoi nomi di Duvan Zapata, inall’Atalanta dalla Sampdoria e con un valore stimato di 47,3 milioni, e Stefano Sensi, indal Sassuolo all’Inter con un valore di 42,1 milioni. Tra gli altriIvan Perisic, André Silva, Ante Rebic, Cristiano Biraghi, Luca Pellegrini, Radja Nainggolan, Chris Smalling ed ...

