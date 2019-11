Emergenza maltempo | Rete 4 cambia programmazione | speciale Tg4 in prima serata

Maltempo Friuli Venezia Giulia : la Regione chiede lo stato di Emergenza per la mareggiata : Dopo una prima verifica sull’entità dei danni causati dal Maltempo nella notte scorsa, effettuata assieme ai vertici della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, il governatore Massimiliano Fedriga, di concerto con il vicegovernatore delegato alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, ha chiesto lo stato di emergenza nazionale a fronte delle criticità riscontrate. Ad essere colpite sono in particolare le zone costiere e quelle ...

Maltempo in Croazia : è Emergenza in Istria e Dalmazia : Le piogge alluvionali delle scorse ore e il vento forte di scirocco (picchi fino a 140 km/h) che spira da giorni hanno creato una situazione di emergenza lungo la costa della Croazia, dove si registrano inondazioni e interruzioni nella circolazione stradale e nel trasporto marittimo. L’allerta meteo riguarda in particolare Istria e Dalmazia: situazione critica Spalato, dove è stato invaso dall’acqua anche il famoso Palazzo di ...

Maltempo Licata - il sindaco : “Chiederemo lo stato di Emergenza” : “La tromba d’aria di ieri pomeriggio e i nubifragi che ormai da due giorni colpiscono Licata hanno provocato danni al nostro territorio. Stiamo valutando la possibilità, se ci saranno le condizioni, di chiedere al presidente della Regione, Nello Musumeci, di dichiarare lo stato di emergenza“: lo afferma il sindaco di Licata, Pino Galanti, a seguito dell’ondata di Maltempo che da ieri flagella l’Agrigentino. ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia - piogge intense e vento forte : la regione dichiara lo stato Emergenza : Il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, d’intesa con il governatore Massimiliano Fedriga, ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio regionale a decorrere da oggi, venerdì 8 novembre, conseguentemente all’urgente necessità di fronteggiare i danni derivanti dal Maltempo (piogge intense e vento forte), previsto dagli allerta regionali dei giorni scorsi, e di avviare ...

Maltempo Lombardia : Fontana firma la richiesta dello stato di Emergenza per gli eventi di ottobre : LaRegione Lombardia ha formalizzato, in una lettera alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Protezione civile, la ‘richiesta di deliberazione dello stato di emergenza riguardante i fenomeni meteorologici avversi che hanno colpito il territorio della Lombardia dal 19 al 21 ottobre 2019′. “In Lombardia – scrive il presidente della Giunta, Attilio Fontana, nella richiesta – le aree piu’ ...

Maltempo : l’Emergenza idrogeologica a Salerno “causata dal tombamento abusivo del canale Torello” : “l’emergenza idrogeologica, con allagamenti e colate di fango, registrata domenica scorsa in Comune di Castel San Giorgio, in provincia di Salerno, è stata causata dal tombamento abusivo del canale Torello, nell’omonima frazione, per realizzare una strada comunale nel primo tratto e poi provinciale“: lo afferma l’ANBI (Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) sulla ...

Dall’allarme maltempo all’Emergenza educativa : Il maltempo di questi giorni in alcune zone d’Italia, particolarmente in Campania, e la mancata chiusura delle scuole in alcune città – non essendovene i presupposti - ha scatenato i cosiddetti “leoni da tastiera”. In questo caso giovani studenti, anche minorenni, hanno postato espressioni aggressive, insulti fino alle minacce in centinaia di commenti rivolti ad alcuni sindaci, come nel caso ...

Maltempo Abruzzo : eccezionale grandinata a Pescara - negato riconoscimento dello stato di Emergenza : Il Dipartimento di Protezione Civile ha notificato alla Regione Abruzzo il diniego al riconoscimento dello stato di emergenza, e quindi di contributi statali, per i danni provocati dalla eccezionale grandinata del 10 luglio scorso. Secondo la Protezione Civile, nonostante i plurimi sopralluoghi effettuati nei comuni maggiormente colpiti, i danni riscontrati possono e devono essere affrontati con le ordinarie risorse degli Enti locali ...

Maltempo Liguria : stato di Emergenza esteso al Levante : Al termine del sopralluogo effettuato a Borghetto Vara e dell’incontro con i sindaci della zona colpita dal Maltempo, il governatore Toti e l’assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone hanno invitato i sindaci a intervenire sulle somme urgenze, assicurando che le casse comunali saranno ristorate per questi interventi. “Siamo ormai bravi nel gestire le allerta, lo dobbiamo essere sempre di piu’ anche nel post ...

Maltempo Liguria : stato d’Emergenza esteso al Levante : Lo stato di emergenza emanato per i Comuni del Ponente della Città Metropolitana di Genova 10 giorni fa sarà esteso anche ai Comuni del Levante colpiti nelle ultime ore dal Maltempo e scorporato da quello del Piemonte: lo ha reso noto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti questa mattina, durante un sopralluogo per fare il punto sui danni. La mareggiata che sta interessando le coste liguri è al momento meno intensa rispetto a quanto ...

Maltempo Liguria - Toti : “Chiederemo al governo lo stato di Emergenza” : Giornata di forte Maltempo in Liguria, interessata da forti piogge che fortunatamente si sono esaurite nel corso del pomeriggio: l’attenzione rimane alta sul fiume Magra, il cui picco di piena sta transitando entro i limiti di guardia. Lungo il corso del Magra sono state comunque avviate le evacuazioni precauzionali previste dal piano di Protezione civile per le ondate di piena Il prossimo evento meteo a cui prestare particolare attenzione ...

Maltempo - Emergenza nell’ospedale di Sanremo : chiuse 4 sale operatorie : Le forti piogge della scorsa notte hanno otturato le grondaie esterne per lo scorrimento dell’acqua pluviale del nuovo blocco operatorio dell’ospedale Borea di Sanremo (Imperia) con la conseguente infiltrazione che ha reso inutilizzabili le quattro camere operatorie. In caso di urgenze, i pazienti verranno spostati all’ospedale di Imperia. I tecnici sono già intervenuti e in serata è in programma un secondo intervento che ...

Maltempo : salta stato Emergenza in Abruzzo - piove in case popolari Pescara/Adnkronos (3) : (Adnkronos) - Di fronte a lei vive Jolanda, vedova a sua volta. Ha sposato il quarto dei suoi figli a settembre scorso, qualche giorno prima del matrimonio ha chiamato gli operai a tinteggiare le pareti danneggiate dall'acqua. Ma il giorno prima del matrimonio, a Pescara è piovuto di nuovo, la donna

Maltempo : salta stato Emergenza in Abruzzo - piove in case popolari Pescara/Adnkronos (2) : (Adnkronos) - Ma la città annaspa. E per chi abita negli ultimi piani delle case popolari danneggiate a luglio scorso, la pioggia è vissuta come un vero e proprio incubo. Come racconta Assunta Del Rosso, 62 anni, vedova e con due figlie che vivono altrove. "A luglio mi sono ritrovata con l'acqua alt