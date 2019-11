Casting per il nuovo film ' The Final Code' di Carlo Fusco e per una trasmissione tv

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 13 novembre 2019)aperti per ildiretto dal regista, da girarsi in Italia e che verrà distribuito in tutto il mondo. Sono poi tuttora aperte le selezioni di figuranti semplici per un noto programma televisivo domenicale. 'The' Per la realizzazione deldiretto dal noto registadal titolo ''The'', sono attualmente in corso le selezioni. Il, di genere drammatico, verrà poi girato in Italia nel mese di gennaio del prossimo anno, per venire successivamente distribuito a livello internazionale. In particolare, la richiesta in questione è orientata verso una ragazzina di età compresa tra 8 e 12 anni, di madrelingua inglese o, quantomeno, con pari livello di conoscenze linguistiche, e con notevoli capacità nell'ambito della recitazione drammatica, dovendo peraltro interpretare il ruolo di Sarah, con lieve ritardo mentale e motorio. ...

graziano88 : @CorriereTorino Si vede che i casting per prendere un successore peggiore non stavano andando bene. - FrisartMilano : RT @retefemminilemi: Dopo la pausa per il cambio di leadership in #RAFMI riprende #TiPresentoLaRete con @FrisartMilano, Body Caster, Pedago… - CastingNewsPro : #CastingAttori #provini #casting #RosyAbate #RosyAbateLeOriginiDelMale Casting attori e attrici per il prequel di R… -