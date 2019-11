Asl Roma 6 | giovedì Giornata del Prematuro presso Ospedale Castelli

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 13 novembre 2019)– In tutto il mondo, annualmente, un neonato su dieci nascee circa 15 milioni di bambini vengono alla luce prima del termine fisiologico della gravidanza; di essi, 500mila nascono in Europa e circa 30-35mila in Italia. L’dei, al servizio del vasto territorio della Asl6, affronta questo fenomeno accogliendo quotidianamente i neonati pretermine e le loro famiglie nell’Unita’ Operativa Complessa di Neonatologia e Pediatria, offrendo un percorso assistenziale specialistico in cui l’umanizzazione delle cure costituisce un presupposto fondante e motivante. La Asl6, si legge in una nota, vuole esprimere il proprio impegno e richiamare l’attenzione della popolazione su questa condizione, che spesso mette a dura prova le famiglie, celebrando lainternazionale del. Lunedi’ 18 novembre nella ...

