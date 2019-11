Ascolti TV | Martedì 12 novembre 2019

Ascolti Tv martedì 12 novembre : Ascolti Tv martedì 12 novembre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Caccia al tesoro 1a Tv- Canale 5 – milioni e % 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Enrico Piaggio 1a Tv – Rai 1 – milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Il Collegio 4 1a Tv- Rai 2 – milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Le Iene Show – ...

Ascolti tv martedì 5 novembre - in testa la Champions - boom per Fiorello : i dati : Ascolti tv 5 martedì 5 novembre, in testa la Champions League, Fiorello fa ancora il botto Rieccoci qui, curiosi come sempre, per scoprire quale canale tv ha fatto compagnia a più italiani ieri sera! Come sarà andato il 5 novembre appena passato? Anche ieri sera, la televisione presentava, per ogni canale, programmi appetitosi tra i […] L'articolo Ascolti tv martedì 5 novembre, in testa la Champions, boom per Fiorello: i dati proviene da ...

Ascolti tv martedì 5 novembre 2019 : Prime Time Su Rai 1 Il film La nostra Terra ha registrato 2.810.000 telespettatori, share 12,2%. Su Rai 2 Il Collegio, terza puntata, ha registrato 2.486.000 telespettatori, share 10,6%. Su Rai 3 #Cartabianca ha registrato 1.019.000 telespettatori, share 4,6%. Su Canale 5 Il match Borussia Dortmund - Inter, valevole per gli Ottavi di Finale di Champions League, ha registrato un netto di 4.404.000 telespettatori, share 16,7%. Su ...

Ascolti Tv Martedì 5 novembre - vince la Champions League - bene Il Collegio - sempre ottimo Viva RaiPlay : Ascolti Tv Martedì 5 novembre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Borussia Dortmund – Inter – Canale 5 – 4.404 milioni e 16.7% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln La nostra terra 1a tv – Rai 1 – 2.810 milioni e 12.2% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Il Collegio – Rai 2 – 2.486 milioni e 106% 15-64 Commerciale % 15-34 ...

Ascolti TV | Martedì 5 novembre 2019. La Champions 16.7% - La Nostra Terra 12.2% - Le Iene 11.2% - Il Collegio 10.6%. Fiorello 23.8% : Borussia Dortmund-Inter (da Facebook) Su Rai1 La Nostra Terra ha conquistato 2.810.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Canale 5 Borussia Dortmund-Inter ha raccolto davanti al video 4.404.000 spettatori pari al 16.7% di share. Su Rai2 Il Collegio ha interessato 2.486.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.808.000 spettatori (11.2%). Su Rai3 #cartabianca ha raccolto davanti al ...

Ascolti TV | Martedì 5 novembre 2019 : Borussia Dortmund-Inter (da Facebook) Su Rai1 La Nostra Terra ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Borussia Dortmund-Inter ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Il Collegio ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 #cartabianca ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share ...

Ascolti Tv Martedì 5 novembre : Ascolti Tv Martedì 5 novembre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Borussia Dortmund – Inter – Canale 5 – milioni e % 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln La nostra terra 1a tv – Rai 1 – milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Il Collegio – Rai 2 – milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Le Iene ...

Ascolti TV UA martedì 29 ottobre - stabile Emergence - in calo This is Us - NCIS in replica la serie più vista : Ascolti Tv USA martedì 29 ottobre – Ritorno stabile per Emergence, in calo This is Us Ascolti Tv USA martedì 29 ottobre – Serata condizionata dalla gara 6 delle World series di Baseball in onda su Fox che secondo i primi dati conquistano 3,8 di rating e 15,3 milioni di spettatori. Sugli altri canali in calo NBC con The Voice ormai sceso a 1.2 di rating tra i 18-49 anni e 7,8 milioni, This is Us ai record negativi sia nei totali che ...

Ascolti tv - dati Auditel martedì 29 ottobre : La strada di casa chiude sfiorando i 4 milioni - Il Collegio batte Titanic : Manco a dirlo è Ra 1 a vincere il prime time di martedì 29 ottobre con l’ultima puntata della fiction ‘La strada di casa’ vista da 3.950.000 telespettatori pari a uno share del 17,32%. Ascolti tv prime time Testa a testa tra ‘Il Collegio‘ su Rai2, che ha ottenuto 2.252.000 telespettatori e il 9,72% di share, e ‘Le Iene’ che su Italia1 ha totalizzato 2.141.000 telespettatori e il 12,78% di share. Terzo ...

Ascolti Tv Martedì 29 ottobre - Titanic dietro Il Collegio e Le Iene - vince La strada di Casa : Ascolti Tv Martedì 29 ottobre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) La strada di Casa 1a Tv – Rai 1 – 3.950 milioni e 17.3% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Il Collegio – Rai 2 – 2.252 milioni e 9.7% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Le Iene Show – Italia 1 – 2.141 milioni e 12.8% 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % Titanic (prima ...

Ascolti TV | Martedì 29 ottobre 2019 La Strada di Casa chiude al 17.3%. Le Iene 12.8% - Il Collegio 9.7% : La Strada di Casa 2 - Sergio Rubini Su Rai1 La Strada di Casa 2 ha conquistato 3.950.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale 5 Titanic – Prima Parte ha raccolto davanti al video 1.887.000 spettatori pari all’8.8% di share. Su Rai2 Il Collegio ha interessato 2.252.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 2.141.000 spettatori (12.8%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto ...

Ascolti tv martedì 29 ottobre 2019 : I dati del martedì, tra politica, Campionato e l'ennesima replica di Titanic. Prime Time Su Rai 1 La serie La strada di casa ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Il Collegio, seconda puntata, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 #Cartabianca ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Il film Titanic ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Le Iene Show, terza ...

Ascolti TV | Martedì 29 ottobre 2019 : La strada di Casa 2 - Sergio Rubini Su Rai1 La Strada di Casa 2 ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Titanic – Prima Parte ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Il Collegio ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad ...

Ascolti Tv Martedì 29 ottobre : Ascolti Tv Martedì 29 ottobre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Titanic (prima parte) – Canale 5 – milioni e % 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln La strada di Casa 1a Tv – Rai 1 – milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Il Collegio – Rai 2 – milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Le Iene Show ...