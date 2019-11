ArcelorMittal | Conte | il governo rischia di cadere? Non scherziamo

EX ILVA - ArcelorMittal DEPOSITA ATTO RECESSO/ Conte vs M5s - appello Salvini a Governo : Ex ILVA, ARCELORMITTAL DEPOSITA ATTO per il RECESSO. Scontro tra M5s e Conte, Salvini al Governo: 'Scudo penale o nessuno investirà di noi'.

ArcelorMittal non chiude del tutto "Soluzione nelle mani di Conte" : Non è del tutto chiusa, per i vertici di ArcelorMittal, la vicenda ex Ilva, nonostante la richiesta di recesso contrattuale presentata oggi al tribunale di Milano. Alla domanda: ”C’è’ ancora qualche possibilità che si rimedi alla rottura totale e definitiva e il negoziato Arcelor-Mittal-governo si riapra?”, Affaritaliani.it si sente rispondere che “solo alla morte non c’è’ ...

ArcelorMittal - governo in alto mare. Le controproposte di Conte e le tensioni M5s su scudo penale : Nei giorni scorsi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, riferiscono fonti parlamentari, ha inviato ad Arcelor Mittal le controproposte del governo affinche' si riprenda la trattativa sull'ex Ilva. Tra queste anche la possibilita' di uno scudo penale, oltre alla revisione del contratto d'affitto e alla eventualita' della cassa integrazione per i lavoratori. Ma al momento non ci sarebbe stata alcuna risposta. Anzi, i legali di Arcelor Mittal ...

ArcelorMittal - governo in tilt. Le controproposte di Conte e le tensioni M5s su scudo : Nei giorni scorsi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, riferiscono fonti parlamentari, ha inviato ad Arcelor Mittal le controproposte del governo affinche' si riprenda la trattativa sull'ex Ilva. Tra queste anche la possibilita' di uno scudo penale, oltre alla revisione del contratto d'affitto e alla eventualita' della cassa integrazione per i lavoratori. Ma al momento non ci sarebbe stata alcuna risposta. Anzi, i legali di ...

Ex Ilva - ArcelorMittal sempre più lontana/ Premier Conte annuncia "Cantiere Taranto" : Ex Ilva, ArcelorMittal sempre più lontana, di conseguenza il Premier Giuseppe Conte sta lavorando ad un piano B, invocando "Cantiere Taranto"

Ex Ilva - Conte-ArcelorMittal : condizioni/ Norma Renzi su scudo penale inguaia Governo : Ex Ilva, domani il vertice decisivo Conte-ArcelorMittal: le condizioni del premier. Renzi con doppio emendamento sullo scudo penale 'inguaia' il Governo

ArcelorMittal - tutti contro tutti. La nuova proposta di Conte per scongiurare il “disastro sociale” : Giuseppe Conte ha capito che si rischiava di giocare con il fuoco. E così il premier fa marcia indietro e questa volta mette sul tavolo della trattativa con ArcelorMittal condizioni più favorevoli per il gruppo franco-indiano, ripristino dello scudo penale, un eventuale intervento a tempo finanziato dallo Stato - con il coinvolgimento di Cassa depositi o prestiti o con altre modalità - con una quota di minoranza. Sarebbero questi, in sostanza, ...

Ilva e ArcelorMittal - Vespa sul governo : 'Duri e puri mettono in croce Conte e Di Maio' : Il problema relativo al possibile addio di ArcelorMittal all'ex Ilva di Taranto sta avendo grande spazio nelle prime pagine nazionali. Diretta conseguenza del fatto che in ballo ci sono migliaia di posti di lavoro e che la 'fuga' della multinazionale potrebbe generare conseguenze importanti sotto il profilo economico e sociale per l'Italia. Tuttavia, la questione può essere anche politica ed è proprio su questo campo che Bruno Vespa ha scelto di ...

Caso ArcelorMittal - caro Conte come rilanciare Taranto senza Ilva : In queste ore difficili per Taranto e per l’intero Paese come imprenditore mi sento di avanzare una proposta al presidente Emiliano ed al sindaco Melucci: Se il governo non dovesse trovare una soluzione a breve con Arcelor Mittal, l’unica soluzione praticabile sarebbe, a mio avviso, quella di andare oltre la semplice Zes e far diventare Taranto, città penalizzata negli ultimi 60 anni, un’intera “no tax area”. ...

Nuovo incontro lunedì tra ArcelorMittal e Conte : Fonti industriali, che hanno partecipato all'incontro di venerdì sera in Prefettura a Taranto col presidente del Consiglio Giuseppe Conte, confermano ad AGI l'incontro che il premier avrà lunedì prossimo a Roma con i Mittal, a capo dell'omonima multinazionale dell'acciaio che controlla l'ex Ilva di Taranto, Genova, Novi Ligure e altri siti italiani. "Sì, ci ha detto del Nuovo incontro di lunedì e peraltro la richiesta di ...

Ex Ilva - Conte : valutiamo anche la nazionalizzazione. Patuanelli : ArcelorMittal non tornerà indietro : Il ministro: «Sul ritiro sono responsabili molti governi precedenti a Conte». Domani sciopero di tutti i lavoratori in Italia e assemblea a Genova