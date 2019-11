Ai Thunder non basta Gallinari | i Lakers battono Phoenix

NBA – Russell Westbrook spietato contro i suoi ex Thunder : “in campo non ho amici - non devono parlarmi” : Russell Westbrook sfiora la tripla doppia contro i suoi ex Thunder e nel post gara fa il duro: in campo nessun amico fra gli avversari Dopo l’addio di Paul George, Russell Westbrook ha capito che OKC non era più il posto giusto per provare a vincere qualcosa. La franchigia ha accontentato la sua richiesta di cessione e lo ha spedito ai Rockets in cerca del tanto agognato anello in coppia con James Harden. Ieri notte il primo scontro ...