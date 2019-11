Addio a Poulidor | l’eterno secondo del Tour de France

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 14 novembre 2019) Dopo Felice Gimondi, un grandissimo a cui ha fatto ombra solo Eddy Merckx, se ne va un altro 'eterno' del ciclismo mondiale: e' morto all'eta' di 83 anni ilse Raymond, che nelle sue partecipazioni aldetra il 1962 e il 1976 sali' otto volte sul podio finale senza mai conquistare la Grande Boucle e senza neppure mai indossare la maglia gialla. Per la simpatia e la generosita' di atleta che arrivava sempre a un passo dal trionfo,e' stato uno degli sportivi piu' amati daisi. A precederlo fu molto spesso il dominatore della sua epoca, Jacques Anquetil, e negli ultimi anni altri due giganti come Merckx e Gimondi. In bacheca mise comunque la Vuelta del 1964, la Freccia Vallone del 1963 e la Milano-Sanremo nel 1961. Il presidentese, Emmanuel Macron, ha ricordato un ciclista che restera' "per sempre maglia gialla nel cuore dei ...

