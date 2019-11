Roma Al teatro Golden è gia Capodanno…

Roma. Fausto e gli sciacalli al Teatro Portaportese : Dopo i successi di “Grisù, Giuseppe e Maria” e “Ben Hur”, Gianni Clementi scrive un’esilarante commedia densa di battute e

Romaeuropa - dal 5 al 17 novembre al Teatro Vittoria Ascanio Celestini in Prima Nazionale con ‘Barzellette’ : Roma – Il maestro del Teatro di narrazione Ascanio Celestini torna in scena in Prima Nazionale per Romaeuropa festival al Teatro Vittoria dal 5 al 17 novembre, per raccontare le sue Barzellette. Lo spettacolo, coprodotto da Romaeuropa, nasce dal libro omonimo firmato dallo stesso Celestini e pubblicato da Einaudi. “Mi sono dedicato alle barzellette per piacere, perché mi piacciono. Mi piacevano da ragazzino e adesso. La barzelletta, ...

Mary Poppins - il musical in scena al Teatro Sistina di Roma : date - orari - biglietti e recensione : date con orari e prezzi dei biglietti per assistere a Mary Poppins, il musical di maggior successo delle ultime stagioni teatrali diretto dal regista Federico Bellone. Dopo le numerose richieste dei fan, lo show musicale è finalmente sbarcato al Teatro Sistina di Roma dove resterà in programmazione fino al 6 gennaio 2020. A seguire troverete anche la nostra recensione dello spettacolo ispirato all’indimenticabile classico di Walt Disney ...

'Il Lago dei cigni' di Fredy Franzutti approda al Teatro Olimpico di Roma : Quando si parla di danza classica non si può non citare l'iconico Lago dei cigni, il balletto ideato dalle geniali menti di Marious Petipa e Lev Ivanov che debuttò nella versione definitiva nel 1895 al Teatro Mariinskij di San Pietroburgo. Il Lago è un classico senza tempo che, proprio per questo, ha subito le più svariate revisioni e reinterpretazioni, come quella che andrà in scena il 2 e il 3 novembre al Teatro Olimpico di Roma, con ...

Danza : William Forsythe il 30 e 31 ottobre torna a far muovere il Teatro Olimpico a Roma : Due serate all'insegna della Danza contemporanea quelle previste il 30 e il 31 ottobre al Teatro Olimpico di Roma. William Forsythe, coreografo statunitense di fama internazionale, torna a stupire il pubblico Romano con il suo "A quiet evening of dance" nell'ambito dell'edizione 2019 del Roma Europa Festival. La coreografia "A quiet evening of dance" rappresenta uno dei pezzi forti di William Forsythe (insieme ad altri capolavori come Artifact, ...

“Le ultime lune” dal 29 ottobre al 3 novembre al Teatro Ghione di Roma : Dal 29 ottobre al 3 novembre al Teatro Ghione di Roma andrà in scena “Le ultime lune”, uno spettacolo di Furio Bordon con Andrea Giordana, Galatea Ranzi e Luchino Giordana con la regia di Daniele Salvo. Un uomo nella sua stanza attende. Osserva. Ricorda. Sogna. E’ un uomo solo, stanco, privato del suo futuro. Un vecchio. Sogni, fantasie, ricordi, suggestioni, fantasmi del passato affollano la sua povera stanza dell’immaginario. La sua compagna, ...

Ricette d’amore - la prima nazionale al Teatro Manzoni di Roma il 31 ottobre : Uno spaccato sul mondo femminile. Quattro donne, molto diverse tra loro si contendono lo stesso uomo. Divertenti equivoci e battute a ritmo serrato per una commedia frizzante ed ironica. Giulia, Irene e Susanna si riuniscono nella cucina di Silvia per preparare l’esame d’arte culinaria del corso “a tavola con lo chef” che frequentano insieme. Mentre eseguono le Ricette parlano delle loro vite, dei loro sogni, di sentimenti, di sesso. Luca, un ...

Il Teatro di Roma dedica un omaggio a Pier Paolo Pasolini : Il Teatro di Roma dedica un omaggio a Pier Paolo Pasolini con QUESTO È IL TEMPO IN CUI ATTENDO LA GRAZIA, tre tappe di uno spettacolo a firma di Fabio Condemi e Gabriele Portoghese, che ci portano nei luoghi che hanno segnato l’esistenza del poeta friulano. Un viaggio a ritroso che parte da Ostia (al Teatro del Lido il 2 novembre ore 20), passando per Roma, (al Teatro India il 3 novembre ore 21), per terminare nella regione della sua infanzia ...

Municipio Roma XII – Teatroinscatola : Roma – Da luoghi di Roma anche apparentemente “minori”, una delle tante iniziative promosse dalla consorziata http://www.Teatroinscatola.it/ . In questo caso da un Municipio di Roma, il XII°, affacciato sul Tevere con un piccolo proprio lembo, praticamente da Porta Portese fino al ponte della ferrovia Roma-Civitavecchia. Toponimi per lo più non altisonanti, legati a una cultura popolare non certo “di serie B”, per un’attività di recupero ...

Sabato 26 ottobre a Roma la Romania presenta i suoi giovani talenti (Gala del Festival Internazionale Propatria al Teatro Marconi) : Roma – Dopo una bella immersione culturale nell’arte romena iniziata a Roma a settembre, la nona edizione del Festival Internazionale Propatria – giovani talenti Romeni, realizzato dall’Associazione culturale Propatria in collaborazione con l’Accademia e l’Ambasciata di Romania in Italia si conclude con l’atteso Gala che porterà in scena al Teatro Marconi, a Roma, Sabato 26 ottobre dalle 19.00 le eccellenze romene da tutto il ...

Il film di Hitchcock “39 scalini” al Teatro Garbatella di Roma : Premio Cerami 2016 come miglior spettacolo, miglior attore non protagonista Alessandro Di Somma, miglior scenografia e migliori costumi. Al Teatro Garbatella di Roma va in scena fino a domenica 20 ottobre "39 scalini", la versione teatrale del noir Hitchcockiano, black comedy carica di un humour british e di una comicità originale, a tratti grottesca. "39 scalini" (firmato dalla regia di Leonardo Buttaroni e prodotto da AB Management) riprende ...

Roma. Il medico dei sani in scena al Piccolo Teatro San Paolo : Uno studio sanitario è condiviso a giorni alterni da due medici: il dottor Omar Coni (Gabriele Marconi) e la naturopata

Aladin Il Musical Geniale - lo show debutta al Teatro Brancaccio di Roma : date - orari - biglietti e recensione : date con orari e prezzi dei biglietti per assistere ad Aladin Il Musical Geniale, il nuovo grande show Musicale adatto alle famiglie che vede la partecipazione straordinaria di Sergio Fruscia nel ruolo del Genio dell’Anello. Lo spettacolo, diretto dal regista e attore Maurizio Colombi, sarà in programmazione al Teatro Brancaccio di Roma fino all’8 dicembre. Di seguito troverete anche la nostra recensione del Musical prodotto da ...

Roma : domani l’evento “GIOVANI E DSA : TESTIMONIANZE E TEATRO” in occasione della 4° Edizione della Settimana Nazionale della Dislessia : Roma – Si terrà domani presso l’AUDITORIUM ENNIO MORRICONE dell’UNIVERSITA’ DI TOR VERGATA, in Via Columbia 1, a Roma, l’evento volto a sensibilizzare e fare crescere la consapevolezza verso il disturbo della Dislessia evolutiva, che in Italia interessa circa 2.000.000 di persone. Roma, 7 ottobre 2019 – In occasione della 4° Edizione della Settimana Nazionale della Dislessia, che si tiene da oggi al 13 ottobre ...