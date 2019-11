Partite Iva | corsa alla flat tax ma per la stretta in arrivo è rischio flop

Nel terzo trimestre nuove Partite Iva : Nel terzo trimestre del 2019 sono state aperte 101.498 nuove partite Iva ed in confronto al corrispondente periodo dello scorso anno

Manovra - confassociazioni serve più attenzione a Pmi e Partite Iva : confassociazioni:"Abbiamo presentato gli emendamenti delle nostre associazioni a una Legge di Bilancio senza attenzione a Pmi e partite Iva".

Manovra - che cosa cambia per i dipendenti e per le Partite Iva : da taglio del cuneo e stretta sui buoni pasto ai paletti per la flat tax : I dipendenti ottengono un primo mini taglio del cuneo fiscale. Ma, insieme a una quarantina di euro in più in busta paga, per loro arrivano la discussa stretta fiscale sulle auto aziendali e quella sui buoni pasto cartacei. Anche per le partite Iva il testo del ddl di Bilancio appena inviato al Parlamento per la conversione in legge – passibile quindi di ulteriori modifiche fino a fine anno – è una vittoria a metà. Dopo il tira e ...

Matteo Salvini demolisce Italia Viva : "Signor Renzi - la faccia come il retro. Si è inventato un Partitello" : Il duello televisivo da Bruno Vespa non ha placato gli animi, Matteo Salvini è tornato a parlare dell'altro Matteo: "Il signor Renzi ha la faccia come il retro, per essere eleganti. Ha fatto nascere il governo per il terrore delle elezioni, per il terrore di perdere la poltrona, si è inventato un pa

Manovra - cosa cambia per le Partite Iva : meno accertamenti per chi fa solo fatture elettroniche : Riduzione di un anno dei termini di controllo con la scelta dell’e-fattura. Tetto a 30mila euro per chi percepisce anche redditi da lavoro o pensione

Manovra - accordo sulle Partite Iva. Detrazioni sanitarie anche con il cash. Braccio di ferro su Radio Radicale : Manovra, le spese sanitarie continueranno a essere detraibili anche per chi paga in contanti. È questa una delle decisioni prese durante il vertice di maggioranza sulla Manovra. Per le altre...

Manovra : aiuti alle famiglie - Partite Iva e affitti. Stretta sulle auto aziendali : Dalla Carta Bimbi (fino a 400 euro per figlio) alle tre fasce per il bonus in busta paga. La bozza della Manovra in 93 articoli.

Manovra - Di Maio : “Intese da trovare su Partite Iva”. E rilancia polemica sui fondi a Radio Radicale : Sulla legge di bilancio “dobbiamo fare ancora dei passi avanti, non c’è ancora l’accordo sulle partite Iva, sul regime forfettario che dobbiamo sistemare. Oggi ci sarà spero l’ultimo vertice di maggioranza per chiudere la legge di bilancio e mandarla in Parlamento”. A dirlo Luigi Di Maio parlando con i cronisti in Senato, che poi rilancia il tema dei fondi a Radio Radicale: “Ci sono di nuovo otto milioni ...

Manovra - Conte : “Oggi chiudiamo”. Ma Di Maio solleva i temi Partite Iva e Radio Radicale : Si tratta ancora sulle partite Iva. Mentre si iniziano a definire anche i dettagli della prima Manovra giallorossa, l’ultimo miglio sembra essere la difesa di professionisti, autonomi e piccole imprese, diventata cavallo di battaglia del Movimento 5 stelle che punta a mantenere inalterata la flat tax al 15% introdotta quando erano al governo con la Lega. Di questo si discuterà nel vertice di maggioranza convocato alle 15.30 a Palazzo Chigi per ...

Meno tasse in manovra e aiuti a famiglie - Partite Iva e affitti : ecco cosa cambia Nel 2020 riforma dell’Iva e dell’Irpef : Dalla Carta Bimbi (fino a 400 euro per figlio) alle tre fasce per il bonus in busta paga. La bozza della manova in 93 articoli.

Conte : non vogliamo colpire Partite Iva : 14.05 E' "falso" dipingere questa Manovra come "un profluvio di balzelli e di nuove tasse, in particolare per alcune specifiche categorie, come ad esempio quella degli artigiani". Così il premier Conte, all'Assemblea nazionale della Cna, puntualizzando: falso "che il governo voglia colpire le partite Iva". "Inalterato il regime forfettario per le partite Iva fino a 65mila euro", ribadisce. E sottolinea: nella Manovra "un progetto ambizioso" e ...

"Cento miliardi di evasione ma il governo punisce solo Partite Iva e piccole imprese" : "Molti di fronte al bivio preferiscono pagare gli stipendi piuttosto che le tasse". Per il vicepresidente di Unimpresa...

Phoenix Suns - DeAndre Ayton trovato positivo ad una sostanza vietata dalla normativa NBA sul doping : sospeso 25 Partite : DeAndre Ayton trovato positivo ad una sostanza vietata dalla normativa NBA sul doping: il centro dei Phoenix Suns sospeso per 25 partite Neanche il tempo di festeggiare la vittoria all’esordio stagionale contro i Sacramento Kings che per i Phoenix Suns arriva una pessima notizia. La franchigia dell’Arizona dovrà fare a meno del suo centro, DeAndre Ayton, sospeso per 25 partite. La prima scelta al Draft NBA 2019 dovrà restare ...

Manovra - Di Maio : “Le Partite Iva sono la classe operaia di oggi - vanno protetti e aiutati” : Il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, assicura che il regime forfettario al 15% per le partite Iva resterà: "Stiamo limando i dettagli, ma per me è sacrosanto". Il ministro degli Esteri afferma che, a suo parere, le partite Iva "sono sostanzialmente la classe operaia dei giorni d'oggi".Continua a leggere