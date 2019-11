Norwegian | al via in 2020 due nuove rotte da Roma per Chicago e Denver

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 12 novembre 2019), 12 nov. (Adnkronos) –, miglior compagnia aerea low-cost lungo raggio al mondo secondo Skytrax, annuncia l’avvio di duedaFiumicino alla volta diin Colorado ein Illinois per l’estate. Da martedì 31 marzo, la compagnia collegherà la capitale italiana al Colorado tre volte alla settimana, con tariffe a partire da 209,90 euro, tasse incluse. Inoltre, da mercoledì 3 giugno sarà possibile decollare verso l’Illinois 4 volte alla settimana con tariffe a partire da 189,90 euro. I biglietti sono in vendita a partire da oggi, martedì 12 novembre.Si rafforza così l’offerta verso gli Stati Uniti diche, per l’estate, scende in pista acon 6 collegamenti transatlantici – New York Jfk, Los Angeles, San Francisco/Oakland, Boston,– per un’offerta ...

