Maltempo Licata | il sindaco | “Chiederemo lo stato di emergenza”

Maltempo - acqua alta a Venezia : la marea entra anche a San Marco. Allerta rossa in Basilicata - Calabria e Sicilia : Maltempo e scuole chiuse in molte parti d'Italia in particolare al Sud dove sono attese mareggiate con onde alte fino a 7metri. Neve al nord oltre gli 800 metri e acqua alta...

Maltempo - acqua alta a Venezia. Allerta rossa in Basilicata - Calabria e Sicilia. Scuole chiuse in tante città : Maltempo e Scuole chiuse in molte parti d'Italia in particolare al Sud dove sono attese mareggiate con onde alte fino a 7metri. Neve al nord oltre gli 800 metri e acqua alta...

Maltempo Basilicata : in Metaponto ingenti danni alle aziende agricole : Le piogge torrenziali accompagnate da venti fortissimi con raffiche fino a 100 km/h sulla fascia jonica stanno generando enormi danni a strutture sia civili che agricole: lo fa sapere Coldiretti Basilicata. “Le serre per le colture di pregio del metapontino in queste ore sono messe a durissima prova, – spiega il presidente provinciale, Gianfranco Romano – in particolar modo nelle zone a ridosso della strada statale 106 jonica ...

Maltempo : allerta rossa su Calabria - Basilicata e Sicilia : Il Maltempo sferza ancora l’Italia. È allerta rossa su Calabria, Basilicata e Sicilia, mentre in Puglia è arancione e in altre dieci Regioni è gialla. Scuole chiuse da Nord a Sud: lo stop delle lezioni riguarda Venezia, ma anche Taranto, Lecce, Brindisi, Catanzaro, Reggio Calabria, Napoli e alcuni Comuni Siciliani tra cui Catania (PREVISIONI METEO). Le allerte meteo sulla Penisola A portare piogge e forti venti, soprattutto al Sud, è la ...

Maltempo Sicilia - tromba d’aria a Licata : tetti scoperchiati e danni - strada chiusa : Una tromba d’aria ha creato il panico, oggi pomeriggio a Licata, grosso centro dell’agrigentino. Da ore piove a dirotto e le strade principali della città sono totalmente allagate con grossi disagi per i cittadini e gli automobilisti. Diversi tetti scoperchiati, come quello del noto ristorante ‘Logico’ vicino al porto turistico. E diverse abitazioni allagate. Molta paura tra gli abitanti. I vigili del fuoco in azione, al ...

Maltempo ad Agrigento - allagamenti a Licata e danni al tetto del centro commerciale : Sofia Dinolfo La forte pioggia che si è abbattuta nel pomeriggio ha causato l'allagamento in alcuni quartieri a Licata, acqua alta fino all'ingresso delle abitazioni e paura per i residenti Il Maltempo continua a tormentare le coste agrigentine. Dopo l’allerta arancione diramata dalla Protezione Civile già da ieri pomeriggio, la forte pioggia si è riversata oggi in maniera impetuosa senza lasciare un attimo di tregua. Ed ecco che a ...

Allagamenti a Licata a causa del Maltempo : maltempo oggi su tutto il territorio agrigentino. Licata la città più colpita con forti acquazzoni. Nel pomeriggio il livello dell’acqua in strada è diventato molto alto mettendo in allarme i residenti di alcuni quartieri. Un vortice di acqua, come un fiume in piena, ha attraversato impetuoso alcuni corsi mettendo a rischio le auto parcheggiate e alcune abitazioni a pian terreno. Paura tra i residenti della zona. Sofia Dinolfo ?

In Sicilia - Calabria e Basilicata è stata dichiarata l’allerta arancione a causa del Maltempo : La Protezione Civile ha dichiarato per lunedì un’allerta di livello arancione per rischio idraulico, idrogeologico e rischio temporali in Sicilia, Calabria e Basilicata (il livello arancione è a metà tra il verde, più lieve, e il rosso, più grave). L’allerta è

Maltempo - oggi allerta arancione in Sicilia - Calabria e Basilicata. Attesi nubifragi e rischio alluvioni : Una perturbazione proveniente dall'Africa colpisce il Sud con temporali, raffiche di vento e mareggiate. Scuole chiuse ad Agrigento, Crotone e Catanzaro, prima neve sulla Sila

Maltempo al Sud : allerta arancione in Sicilia - Calabria e Basilicata : Il Maltempo colpisce il Sud Italia, dove una nuova perturbazione in arrivo dall'Africa porta piogge, venti forti e mareggiate. È allerta arancione in Sicilia, Calabria e Basilicata. Oggi le scuole rimarranno chiuse a Crotone, Catanzaro e altri Comuni calabri e Siciliani (LE PREVISIONI). Scuole chiuse in diversi comuni della Calabria e della Sicilia A Catanzaro, in particolare, il sindaco Sergio Abramo ha disposto che tutti gli istituti ...

Meteo - un disperso a Licata per il Maltempo : «80enne è scivolato nel fiume Salso» : Condizioni Meteo difficili in Sicilia e si registra un disperso a Licata, in provincia di Agrigento, per il maltempo: un 80enne è scivolato nel fiume Salso. L'uomo sarebbe scivolato...

Meteo - un disperso a Licata per il Maltempo : «80enne è scivolato nel fiume Salso» : Condizioni Meteo difficili in Sicilia e si registra un disperso a Licata, in provincia di Agrigento, per il maltempo: un 80enne è scivolato nel fiume Salso. L'uomo sarebbe scivolato...

Sicilia - violenta ondata di Maltempo : scuole chiuse e treni fermi - un disperso a Licata : A segnalarla è stato la protezione civile in un nuovo avviso di avverse condizioni meteo. Previsti fenomeni di forte intensità. Un disperso a Licata: si tratta di un 80enne, finito nel fiume Salso nella serata di ieri, secondo il racconto di alcuni testimoni.Continua a leggere

Maltempo in Sicilia - disperso a Licata : 08.40 C'è un disperso a Licata, nell'Agrigentino, per il Maltempo. Si tratta di un ottantenne che sarebbe scivolato nel fiume Salso. In corso le ricerche da parte dei vigili del fuoco. In Sicilia è stata diffusa l'allerta rossa nella zona sud-orientale e gialla in quella occidentale. Scuole chiuse in 5 province. Nubifragi e allagamenti sono segnalati in varie parti, dal trapanese al nisseno. Sospesa la circolazione ferroviaria in varie tratte ...